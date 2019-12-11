Обманчивая простота севера. Почему барнаульцы выбирают ремонт в скандинавском стиле

Квартира в скандинавском стиле в ЖК "Аврора" в Барнауле / Фото: kvadrat-interiors.ru
Натуральные оттенки и материалы, живые растения и легкая небрежность в отделке – этим отличается популярный во всем мире скандинавский стиль. Барнаульцы его тоже полюбили. Дизайнеры говорят, что это один из самых распространенных стилей в интерьере горожан. Разбираемся, почему северный минимализм пришелся по душе сибирякам и как создать квартиру мечты.
Уют минимализма
Скандинавский стиль зародился в XVIII веке в Финляндии и Норвегии, но в Россию он пришел в XXI веке. Тогда в стране начали массово открывать мебельные магазины IKEA, многие товары которых выполнены в стиле сканди.
"Как только в России появилась эта компания, люди стали о ней узнавать, приобретать мебель и декор. Все чаще начали появляться дизайн-проекты северного минимализма, – говорит руководитель студии дизайна и ремонта "Квадрат" Олег Рожнев.
Сканди прост в исполнении и не требует изысков в ремонте. Стены окрашивают в нейтральные цвета, на пол укладывают ламинат, имитирующий дерево, или паркетную доску. Разбавляют "простой" интерьер дизайнерская мебель, декор, а уют добавляют натуральные материалы и живые растения.
"Этот стиль относительно бюджетный: в отделку и ремонт вкладывают минимум средств. Например, отделочные работы допускают легкую небрежность в исполнении. Если в хай-теке и классике нельзя представить микротрещины на стенах, то в сканди они допустимы. Можно даже пустить открытую проводку по стенам. Кроме того, почти всю мебель для этого интерьера можно купить в IKEA", – говорит Олег Рожнев.
Сканди и не только
В Барнауле скандинавский стиль тоже популярен, и подходит он практически всем. Дизайнеры компании "Квадрат" не так давно создали проект квартиры-"евродвушки" в жилом комплексе "Аврора" для мамы с ребенком. За основу взяли как раз северный минимализм. Интерьер помещения выполнен в нейтральных цветах с зеленым акцентом, а стены в квартире покрашены по бетону без штукатурки. "В этом интерьере такое решение выглядит очень изысканно", – говорит Олег Рожнев.
Сканди, по словам дизайнеров, будет популярен еще долгое время. Но последние годы он все чаще вбирает в себя элементы других направлений.
"Это направление трансформируется и часто сочетается с современным, лофтом, гламуром. Поэтому можно смело выполнить отделку квартиры в скандинавском стиле, но приобрести современную мебель. Если хотите добавить нотки гламура, можно поставить латунные светильники и зеркала", – отмечает ведущий дизайнер студии "Квадрат" Юлия Кравченко.
Ремонт в стиле сканди можно сделать самостоятельно. В интернете достаточно готовых вариантов. Но если вы не обладаете навыками дизайна или хотите сделать свою квартиру уникальной, не похожей на чью-то другую, тогда лучше доверить эту работу профессионалам. Специалисты студии дизайна и ремонта "Квадрат" готовы разработать проект с учетом особенностей помещения, желания заказчика и современных трендов.
Студия дизайна и ремонта "КВАДРАТ"
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