Начальник Белокурихинского лесничества разрешал незаконно рубить лес

Следственный комитет предъявил обвинение начальнику отдела обеспечения полномочий в области лесных отношений по Белокурихинскому лесничеству управления лесами Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края. Чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий.
По предварительным данным, должностное лицо, зная, что в природном парке "Предгорье Алтая" запрещено проведение проходных рубок, заключил от лица Минприроды с предприятием КАУ "Алтайлес" договор купли-продажи, в соответствии с которым незаконно разрешил рубку. Сумма ущерба, нанесенная лесному фонду, составила 1 млн 258 тысяч рублей, сообщает СК.
Обвиняемого заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Комментарии