СМИ: автомобиль российских рэперов расстреляли за отказ сделать селфи

Российских рэп-исполнителей HammAli & Navai расстреляли после концерта в Липецке, сообщает Mash.
По версии издания, перед концертом к артистам подошли фанаты и попросили сделать селфи. Получив отказ они затаили обиду и стали ждать, пока шоу закончится. После концерта злоумышленники пустились в погоню за автомобилем парней и открыли стрельбу. Рэперы оторвались от погони и доехали до поселка под Липецком, где написали заявление в полицию. В результате стрельбы никто не пострадал.
Телеграм-канал отмечает, что во время концерта всех присутствовавших в зале пришлось эвакуировать из-за сообщений о бомбе, а после этого артисты были обстреляны. Кто-то явно был не рад их приезду.
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