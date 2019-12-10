Курс – на экспорт: в Барнауле на бесплатном семинаре раскроют налоговые аспекты ВЭД

Центр поддержки экспорта НО "Алтайский фонд МСП" приглашает предпринимателей края принять участие в бесплатном образовательном тренинге от Школы экспорта АО "Российский экспортный центр". Семинар пройдет 11 декабря 2019 года в центре "Мой бизнес" с 9:00 до 18:00.
Обучение раскроет основные аспекты налогообложения, необходимые при экспортной деятельности; поможет выбрать актуальную систему налогообложения, минимизировать налоговые риски каждого из этапов экспортного проекта и подготовиться к налоговой проверке экспортного контракта.
Курс содержит в себе следующие темы:
- Анализ влияния выбранной системы налогообложения на экономику экспортного контракта.
- Четыре сценария возврата НДС: целевой, осложненный, нежелательный, ускоренный.
- Перечень налоговых правонарушений.
- Пять мифов об общении с налоговыми инспекторами.
- Сроки обжалования вступивших и не вступивших в силу ненормативных актов налоговых органов.
Как зарегистрироваться на семинар?
Шаг 1. Пройти по ссылке. Выбрать в календаре 11 декабря и интересующее вас обучение в г. Барнауле.
Шаг 2. Записаться на семинар и пройти авторизацию на сайте.
Шаг 3. После внесения данных о вашей организации обязательно прикрепить письмо-направление в личном кабинете на участие.
Откройте свой бизнес всему миру вместе с Центром поддержки экспорта Алтайского края.
Алтайский фонд МСП
г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19
Телефон: 8 800 222 8322
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