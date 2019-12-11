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На прививку – с улыбкой: как поход в клинику с ребенком превратить в сказочную игру

, ИА "Амител"
Клиника "Детское здоровье" разработала особый подход к маленьким пациентам

Консультативно-диагностический центр "Детское здоровье"  – это не простое медицинское учреждение. Каждый приход сюда станет для вас и вашего ребенка веселым приключением. Как итог – решение проблем со здоровьем и неизменно хорошее настроение. 

Многопрофильная специализированная клиника для детей от 0 до 18 лет "Детское здоровье", оказывающая медицинские услуги самого широкого спектра, стала незаменимым помощником для 120 000 родителей Барнаула и Алтайского края.

Клиника оснащена современным и эксклюзивным диагностическим оборудованием и применяет новые методы лечения. УЗИ и функциональная диагностика, консультации высококвалифицированных специалистов, лабораторные исследования, физиотерапевтическое лечение, реабилитация, профилактика, вакцинация, массаж, логопедия, психология и многое другое.

Также в "Детском здоровье" можно получить консультации медицинского психолога, логопеда и психотерапевта и записать своих деток на индивидуальные и групповые коррекционные занятия, которые помогут адаптироваться в детском саду и школе, решить вопросы взаимоотношений детей и родителей, справиться со страхами и многими другими проблемами.

Специалисты центра возьмутся за оформление любой медицинской документации: справки, медицинские карты, санаторно-курортные карты, листки нетрудоспособности и многое другое. Кроме того, "Детское здоровье" уникально тем, что здесь можно поставить профилактические прививки без выходных (включая Манту и Диаскинтест), только здесь можно сдать такой редкий для Сибири анализ, как Т-спот, выполнить методику бронхофонографии и т.д. В центре действуют индивидуальные программы обследования для детей разного возраста от самого рождения.

 

А самое главное, что может дать центр, – это бережное и чуткое отношение к детям. Переступив порог, ребенок попадает в атмосферу доброты и заботы. Сказочные панно на стенах, игрушки и мультики, беговелы и домики, аквариумы и столики для рисования позволяют отвлечь ребенка и сформировать правильное отношение к своему здоровью, а опытные высококвалифицированные специалисты могут найти подход к каждому малышу и стать для родителей лучшими помощниками в развитии ребенка.

"Главными приоритетами в работе "Детского здоровья" являются профессиональный подход к каждому пациенту, оптимальные цены и высокое качество предоставляемых услуг, что делает посещение центра максимально доступным и комфортным, – говорит директор клиники Татьяна Дублей. – И все это мы делаем для наших пациентов с заботой и любовью".

Высококвалифицированные специалисты с помощью современной медицины ежедневно делают все возможное, чтобы ребенок был здоров и гармонично развивался, а мамы оставались спокойными и счастливыми.

КДЦ "Детское здоровье"
г. Барнаул, ул. Партизанская, 92
Телефон: +7 (3852) 722-722
График работы:
пн-пт: с 8:00 до 20:00
сб-вс: с 9:00 до 18:00

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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