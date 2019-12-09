Дмитрий Медведев прокомментировал решение WADA об отстранении России от соревнований

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового комитета (WADA) отстранить Россию от всех международных соревнований на четыре года, пишет RT.
"Думаю, что те организации, которые отвечают за это, я имею в виду российские организации, в чью компетенцию входят эти все вопросы, они должны будут продумать вопросы о том, чтобы такого рода решение было обжаловано", – сказал Медведев на встрече с вице-премьерами.
Также, по его мнению, подобное решение является частью продолжающейся антироссийской истерии, которая "приобрела уже хроническую форму".
Комментарии