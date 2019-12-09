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Новости

Даже небольшие дозы алкоголя повышают риск возникновения рака

, ИА "Амител"
Ученые нашли связь между спиртным и болезнью
Фото: lbb.in

Фото: lbb.in

Группа ученых из Японии и США пришла к выводу, что даже небольшие дозы алкоголя увеличивают риск возникновения рака, сообщает РИА "Новости".

Специалисты изучили данные 63,2 тысячи пациентов из 33 японских больниц. Все участники исследования рассказали, пьют ли они алкоголь, и с какой периодичностью. 

Выяснилось, что у людей, которые не пьют алкоголь, шансы заболеть раком намного меньше, а у тех, кто употребляет спиртное в умеренных дозах, риск заболеть гораздо выше. 

Один алкогольный напиток ежедневно в течение 10 лет или два напитка на протяжении пяти лет увеличивают шанс заболеть раком прямой кишки, желудка, груди, простаты или пищевода и другими видами онкологических заболеваний на 5%.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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