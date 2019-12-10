Большой снос. Восемь тысяч жителей Алтайского края переселят из опасных домов

До 2024 года в Алтайском крае предстоит снести 124 тысячи квадратных метров ветхого и аварийного жилья и расселить 8 тысяч человек. Первые транши по программе "Устойчивое сокращение непригодного к проживанию жилищного фонда" на 2019-2024 годы уже поступили в регион, рассказал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иван Гилев на пресс-конференции 9 декабря.
Программа направлена на расселение жилья, которое признано аварийным до 1 января 2017 года. В ее паспорте, размещенном на сайте Минстроя, сказано, что общая сумма финансирования до 2024 года составит 4 856 722,3 тыс. рублей. Она разбита на двухгодичные периоды. На 2019-2020 ожидается 390 млн рублей. Из этой суммы получена треть – 180 млн, сообщил Иван Гилев.
"В этом году мы расселим 1760 кв. м жилья, в следующем 12 тыс.", – добавил Гилев. Он заметил, что программа стало более гибкой по сравнению с первой редакцией и появилось больше возможности работать с выкупной стоимостью объекта.
Министр не уточнил среднюю выкупную цену ветхого жилья, сославшись на то, что каждый объект оценивается индивидуально. Однако он признал, что в некоторых случаях граждане обращаются в суд и выигрывают. Разницу в начисленных деньгах компенсируют из краевого и муниципального бюджетов. Впрочем, бывают и обратные ситуации, когда жилье оценивается еще дешевле, добавил министр.
"На количество расселенного жилья это не повлияет. В любом случае к 2024 году мы обязаны расселить все дома, которые признаны аварийными до 1 января 2017 года", – подчеркнул Иван Гилев.
Комментарии