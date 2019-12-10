"Мы получили то, что заслужили": Многократный олимпийский чемпион о решении WADA

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону, экс-глава Союза биатлонистов России Александр Тихонов рассказал, что поддерживает решение WADA (Всемирного антидопингового агентства) об отстранении России от международных соревнований на четыре года.
"У нас много спортсменов, которые сидят в Госдуме, двадцать с лишним олимпийских чемпионов! Могли они поменять закон о допинге? Они же приняли, вот и все! Мы получили то, что заслужили. Я сказал сразу, что я на стороне WADA", -– сказал Тихонов в эфире канала Sport24.
Напомним, что исполком WADA принял решение отстранить Россию от всех международных турниров на четыре года из-за махинаций с антидопинговыми пробами. Спортсмены, не замешанные в допинговых скандалах, смогут участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом.
Комментарии
Это вам не выборы внутри страны фальсифицировать, на международном уровне это дерьмо не пройдет.
Не хотите "лечиться" сами, "вылечат" из вне.
Ну не могут они не жрать и не кормить допингом. Тогда не будет результатов, и придётся рассказывать куда Федерации девали миллиарды, выделенные на спорт.
То что пролазит в эрэф блокируется в других странах.
Только не надо старую шарманку про Вильямс и норвежских биатлонистов - такая же заезженная пластинка как авианосцы НАТО в Крыму и майдан как на Украине.
Несколько раз перечитал выражение г-на Тихонова. Единственное, что понял - Я, великий и ужасный. многократный чемпион, но в Думу меня не выбрали. А раз так, то пусть моя страна страдает и я приму в этом участие. А значит бывший великий спортсмен, который из личных обид готов желать всяких бед стране, которая дала ему всё, превратился в простого подонка из числа тех, кто во время войны встречал хлебом-солью гитлеровских "освободителей".
О )) пригоженец из своей сточной ямы мяукнуть решил ))
Проклятому западу ресурсы наши нужны да ведь?)))))
Ты, по сравнению с Тихоновым вша безмозглая.
Вас раз охреначали по полной программе, вы не поняли, решили что в одну воронку два раза не попадёт, а оказалась попадёт ))
Заканчивайте уже, имперасты и педриеты, к победам примазываться, вы и ваше государство с победами СССР ничего общего не имеете.
Те ветераны, которыми вы 10 й год по наитию Суркова перекрываетесь и чью победу эксплуатируете - вас бы голыми руками на куски порвали.
Думовцы во всём виноваты,вадовцам чмоки-чмоки,всех российских спортсменов наказать.Кукушка съехала у бывшего чемпиона.
10.12.2019 08:29
- гость -
Думаешь, что вас ветераны бы на руках носили?
О )) пригоженец из своей сточной ямы мяукнуть решил ))
Проклятому западу ресурсы наши нужны да ведь?)))))
Ты, по сравнению с Тихоновым вша безмозглая.
Вас раз охреначали по полной программе, вы не поняли, решили что в одну воронку два раза не попадёт, а оказалась попадёт ))
Заканчивайте уже, имперасты и педриеты, к победам примазываться, вы и ваше государство с победами СССР ничего общего не имеете.
Те ветераны, которыми вы 10 й год по наитию Суркова перекрываетесь и чью победу эксплуатируете - вас бы голыми руками на куски порвали.
ПЛЮСУЮ
Только не надо старую шарманку про Вильямс и норвежских биатлонистов.
Почему это не надо? Противоастматические срества все стимулирующие.
10.12.2019 08:32
- гость -
20 лет у власти не мы а вы. И у вас как у инфантильных никчемных людишек всегда кто то виноват ))
Убыль населения оказывается из за ВОВ.
Все то Вам нож в спину суют.
А какие все вокруг циничные ))
Фетисов давно уже впал в полный маразм. Значит им можно принимать, а российским спортменам нельзя?
10.12.2019 08:36
- гость -
А при чём здесь Фетисов?
Значит им можно принимать, а российским спортменам нельзя?
1. Принимать лекарство, даже если оно является допингом по назначению врача можно. Таких спортсменов не так уж много, да и эти факты не скрываются.
2. Жрать не понятно что всей командой, а потом подделывать результаты анализов с участием спортивных чиновников - нельзя.
Вы понимаете разницу этих двух ситуаций?