Минстрой: Алтайскому краю дадут 1,5 млрд на строительство водопроводов

Чистая питьевая вода доступна 92,4% жителям Алтайского края. До 2024 года за счет обновления системы водоснабжения показатель вырастет до 95,4%, рассказал глава Министерства строительства и ЖКХ региона Иван Гилев на пресс-конференции 9 декабря.
Развитие инженерной системы идет по программе "Чистая вода" в рамках национального проекта "Экология". "Его суть в том, чтобы до 2024 года повысить долю жителей, обеспеченных питьевой водой, до 95,4%", – пояснил Иван Гилев.
Работы идут в Тальменке, в 2021-2023 годах планируются в селе Родино Родинского района и Петропавловке Петропавловского района. Также предстоит реконструкция системы водоснабжения в селе Новоегорьево Егорьевского района, – сообщил Иван Гилев.
На обновление водопровода по нацпроекту "Экология" край ждет 1,5 млрд рублей по нацпроекту "Экология", а также часть работ финансирует самостоятельно. Например, продолжается проект "100 скважин". В этом году построили 60 скважин. На это ежегодно направляется около 120 млн рублей. Еще на реконструкцию сетей по Краевой адресной инвестиционной программе выделяется до 300 млн рублей.
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