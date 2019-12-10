Путин наградил нескольких жителей Алтайского края орденами

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении нескольких жителей Алтайского края. Как говорится в тексте документа, за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награждена директор краевого государственного бюджетного учреждения "Государственный художественный музей Алтайского края" Инна Галкина.
За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу почетное звание "Заслуженный врач Российской Федерации" присвоено заместителю главного врача по медицинской части краевого государственного бюджетного учреждения "Диагностический центр Алтайского края" Александру Брюханову.
За заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей медалью ордена "Родительская слава" награждены Владимир Грезин и Елена Грезина.
Также президент присвоил ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени алтайскому токарю Вадиму Игнашину и слесарю Вячеславу Лобанову.
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