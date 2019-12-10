Путин прокомментировал решение WADA, назвав его "политическим"

Президент России Владимир Путин прокомментировал решение WADA о санкциях в отношении нашей страны на четыре года, назвав его "политическим". По его мнению, любое наказание, так повелось еще со времен Римского права, должно быть индивидуальным и исходить из того, что содеяно тем или иным лицом.
"Во-первых, нужно проанализировать это решение. То, что лежит на поверхности, и что я вижу сразу: например, нет претензий к российскому Олимпийскому национальному комитету. А если к нему нет претензий, то страна должна выступать под национальным флагом. Такова олимпийская хартия", – отметил Путин.
Президент уверен, что наказания не могут носить коллективного характера и распространяться на людей, которые к определенным нарушениям не имеют никакого отношения.
"Но если кто-то из них принимает подобные решения о коллективных наказаниях, то есть все основания полагать, что в основе таких решений лежит не забота о чистоте мирового спорта, а соображения политического характера, ничего общего с интересами спорта и олимпийского движения не имеющие", – сказал Путин на пресс-конференции после саммита президентов в Нормандском Формате.
Ранее Россию отстранили на четыре года от всех международных турниров и соревнований. Наши спортсмены будут выступать под нейтральным флагом. Кроме того, федерациям рекомендовано не проводить крупные международные турниры в России.
Данный бан прокомментировали уже многие спортсмены и политики. Так, тренер Татьяна Тарасова призвала власти наказать тех, кто виновен в отстранении нашей страны.
Комментарии
Да заткнулся бы он уже и в отставку подал. Это всё что от него нужно.
Бггг )))
Недорос ты, чтобы затыкать. Сам что сделал, кроме загривка на своем затылке?
10.12.2019 08:31
- гость -
Ну судя по уровню общения, Вы уже подросли и научились на горшок просится!
за 20 лет было сделано все что бы страна стала изгоем - оправдалки уже не помогут.
Burito - "Мы ищем врага во вне, а враг глубоко внутри."
10.12.2019 08:31
- гость -
Что? Хозяина обижают? В будку иди.
А в чём Путин неправ?Попался на допинге-отстранение.Причём тут другие чистые спортсмены?
почему чинуши не могут признать что они обделались?
Да, страна в компании своих новых друзей:
- Откровенные изгои Иран и сев Корея
- нищая Венесуэла и по всей видимости вечно проблемная Сирия
- в лучшем случае попутчик в лице Турции
-судя по лесным пожарам и отравленым сельхоз землям тот еще дружок в лице Китая.
Это итог имперско реваншистских амбиций действующей власти, которая чуть что все спирает либо на Гайдара, который у власти был три года, либо на запад, которому с таким правительством как в рф в принципе вообще ничего делать не надо.
"Чистые" российские спортсмены теперь под нейтральным флагом в танковом биатлоне будут выступать
Гореть в аду ваде.За продажность и наглую тупость.
Политическим это от английского слова - тиче.
Абориген а какого Солнца ты ждёшь от отставки?
А вообще уровень дискуссии в комментариях в смысловом её наполнении таков, что ощущаешь как умственно деградируешь с каждым днём от такого чтива.
Искусственный интеллект перестал быть интеллектом, начитался комментариев.
Политика, это врать, хитрить,лицемерить и выкручиваться.....
Приехавший на исполком ВАДА по своей инициативе двукратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Эдвин Мозес, почетный глава USADA (американского антидопингового агентства), заявил журналистам, что надежды на раскаяние России у него нет.
"Изменится ли поведение тех в России, кто допустил такое? У меня совсем не оптимистичный взгляд - вряд ли они изменятся. [Санкции применялись] уже три раза, трижды было сделано предупреждение. Обман снова, и снова, и снова - это уже за гранью", - заявил Мозес.
"Они боролись за права "чистых атлетов", как они говорят, но при этом уничтожили данные (допинг-анализов), от которых зависело оправдание этих спортсменов - это уже двойной слой лжи", - добавил американец. Мозес считает решение ВАДА недостаточно жестким.
10.12.2019 08:31
- гость -
Вы довольны работой президента? Вас все устраивает? Наверно Вы из числа чиновников или депутатов, тогда понятно почему так занервничали! об Россию "вытирают ноги" т.к. это позволяет делать наше правительство!
Ждём следующий этап, когда спортсменов, отдавших жизнь спорту и ставших заложниками дурости и мракобесия российских чиновников, начнут клеймить за смену гражданства.
10.12.2019 08:57
- гость -
Ждём следующий этап, когда спортсменов, отдавших жизнь спорту и ставших заложниками дурости и мракобесия российских чиновников, начнут клеймить за смену гражданства.
Матушка Роща...
Сколько пафоса в ваших словах, где вы якобы переживаете за бедных спортсменов.
P.s. Про не убивайтесь напомнить?
10.12.2019 08:26
АБОРИГЕН
Да заткнулся бы он уже и в отставку подал. Это всё что от него нужно.
Эх, Аборигеша, никогда он в отставку не подаст, прокатил его Лукошенко, по поводу Союзного государства, сейчас Конституцию переписывать будут, на пожизненное царствование
10.12.2019 08:48
- гость -
При том что никто сейчас не будет разбираться конкретно с каждым, учитывая масштабы выявленных нарушений.
10.12.2019 08:52
гость
Не нужно никакого Солнца. Нужен работающий транзит власти и верховенство закона, а все эти идеалистические формулировки оставь для розовощёких романтиков.
10.12.2019 08:54
- гость -
Приехавший на исполком ВАДА по своей инициативе двукратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Эдвин Мозес
Лучше б он рассказал, почему его знаменитый соотечественник Майкл Фелпс постоянно принимал допинг для лошадей, но его даже достижений не лишили.
Вы что на других тыкаете, в свою тарелку смотрите. Обгадились в очередной раз. Все вашингтонский апком ищите )) как старые кгбэшные маразматики
Все правильно сказал. Не в допинге дело, его принимают спортсмены многих стран. "Кусают" Россию, как могут.
Вины страны нет , вина только самого Путина в угоду которому проводили и махинации с допингом , подмены проб и почте махинации в целях теперь уже сокрытия .
Кусают вашу власть, которая за последние 6 лет показала себя полностью не адекватной.
10.12.2019 09:20
гость
Все правильно сказал. Не в допинге дело, его принимают спортсмены многих стран. "Кусают" Россию, как могут.
Было признано, что за подменой проб стоит государство ( Министерство спорта РФ), его и наказали.
10.12.2019 09:18
- гость -
Вы что на других тыкаете, в свою тарелку смотрите.
Спорт должен быть честным. Не должно быть так, что одним - американцам, норвежцам разрешено принимать стимулирующие, а другим спортсменам - нет.
Ну Вот с себя бы и начали. Или имперские и великодержавные амбиции мешают?
Почему то СССР без допинга обходились а вы только и можете что а у них а вот у тех а у других ))))
Отмашка дана. Следующий шаг- говнометание на федеральных к -аналах
10.12.2019 09:28
- гость -
Почему то СССР без допинга обходились
Ага, без допинга, без колбасы и масла в магазинах. На одном маргарине побеждали.
Да, без допинга. Потому что идиотов как в современной россеюшке на руководящие спортивные посты не допускали.
10.12.2019 09:30
- гость -
Ну глубинным это все нравится - бальзам на израненные имперские души ))
Самолюбование, обвинение в своих бедах других и обсуждение чужих проблем - это же интереснее, чем говорить о 20ти прожитых в никуда годах.
10.12.2019 09:30 - гость -
Ага, без допинга, без колбасы и масла в магазинах. На одном маргарине побеждали.
Прикинь, да. Побеждали. И маргарин не жрали вместо масла. Да и колбаса здесь не причем.
10.12.2019 09:35
- гость -
Конечно нравится. Запад испугался с нами соревноваться. Гы!
"И это вновь доказали наши пловцы на чемпионате Европы в шотландском Глазго.
Итак, в активе нашей сборной по плаванию 13 медалей, семь из них золотых, и мы лидеры в общем зачете."
10.12.2019 09:43
- гость -
Таблеточку от победобесия выпей. А то щеки лопнут.
Исраил Арсамаков, тяжелоатлет, олимпийский чемпион 1988 года, бывший глава Федерации тяжелой атлетики России:
"Почти все употребляли, хотя многие не хотели этого делать. И в итоге вперед в плане результатов вырывались те, кто, может быть, менее талантлив – но зато химия на него лучше действует. И международные организации поначалу все это тихо прикрывали, так как им тоже нужны мировые рекорды, реклама и прочее."
Достаточно посмотреть на Шарапову - пример работы анаболиков и т.п., и сравнить с братьями Уильямс - образцом здорового образа жизни... поэтому все "справедливо", спорт сегодня, это как один из способов раскачать общество в нашей стране, и прийти к нам с печеньками, увы, но не получится, переживем и станем еще сильнее! Чем больше нас наказывают, тем более верный мы держим путь!
Остались шахматы, НО имя гроссмейстера Гарри Каспарова за его оппозиционные взгляды вычеркнули из книги, посвященной победам советского спорта. ХАХХАХХХХААХХА!! 404
Допинг в СССР стал активно применяться с 80 х годов. И не нужно сравнивать, тогда это так жестко не контролировалось. Сейчас есть международные регуляторы и контролеры. И если команда дрот допинг, пробы подменяются к данные в БД фальсифицируются то вполне закономерно, что будет так как есть.