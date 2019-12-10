Путин прокомментировал решение WADA, назвав его "политическим"

Президент России Владимир Путин прокомментировал решение WADA о санкциях в отношении нашей страны на четыре года, назвав его "политическим". По его мнению, любое наказание, так повелось еще со времен Римского права, должно быть индивидуальным и исходить из того, что содеяно тем или иным лицом.
"Во-первых, нужно проанализировать это решение. То, что лежит на поверхности, и что я вижу сразу: например, нет претензий к российскому Олимпийскому национальному комитету. А если к нему нет претензий, то страна должна выступать под национальным флагом. Такова олимпийская хартия", – отметил Путин.
Президент уверен, что наказания не могут носить коллективного характера и распространяться на людей, которые к определенным нарушениям не имеют никакого отношения.
"Но если кто-то из них принимает подобные решения о коллективных наказаниях, то есть все основания полагать, что в основе таких решений лежит не забота о чистоте мирового спорта, а соображения политического характера, ничего общего с интересами спорта и олимпийского движения не имеющие", – сказал Путин на пресс-конференции после саммита президентов в Нормандском Формате.
Ранее Россию отстранили на четыре года от всех международных турниров и соревнований. Наши спортсмены будут выступать под нейтральным флагом. Кроме того, федерациям рекомендовано не проводить крупные международные турниры в России.
Данный бан прокомментировали уже многие спортсмены и политики. Так, тренер Татьяна Тарасова призвала власти наказать тех, кто виновен в отстранении нашей страны.
Комментарии
Да заткнулся бы он уже и в отставку подал. Это всё что от него нужно.
Бггг )))
Недорос ты, чтобы затыкать. Сам что сделал, кроме загривка на своем затылке?
10.12.2019 08:31
- гость -
Ну судя по уровню общения, Вы уже подросли и научились на горшок просится!
за 20 лет было сделано все что бы страна стала изгоем - оправдалки уже не помогут.
Burito - "Мы ищем врага во вне, а враг глубоко внутри."
10.12.2019 08:31
- гость -
Что? Хозяина обижают? В будку иди.
А в чём Путин неправ?Попался на допинге-отстранение.Причём тут другие чистые спортсмены?
почему чинуши не могут признать что они обделались?
Да, страна в компании своих новых друзей:
- Откровенные изгои Иран и сев Корея
- нищая Венесуэла и по всей видимости вечно проблемная Сирия
- в лучшем случае попутчик в лице Турции
-судя по лесным пожарам и отравленым сельхоз землям тот еще дружок в лице Китая.
Это итог имперско реваншистских амбиций действующей власти, которая чуть что все спирает либо на Гайдара, который у власти был три года, либо на запад, которому с таким правительством как в рф в принципе вообще ничего делать не надо.
"Чистые" российские спортсмены теперь под нейтральным флагом в танковом биатлоне будут выступать
Гореть в аду ваде.За продажность и наглую тупость.
Политическим это от английского слова - тиче.
Абориген а какого Солнца ты ждёшь от отставки?
А вообще уровень дискуссии в комментариях в смысловом её наполнении таков, что ощущаешь как умственно деградируешь с каждым днём от такого чтива.
Искусственный интеллект перестал быть интеллектом, начитался комментариев.
Политика, это врать, хитрить,лицемерить и выкручиваться.....
Приехавший на исполком ВАДА по своей инициативе двукратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Эдвин Мозес, почетный глава USADA (американского антидопингового агентства), заявил журналистам, что надежды на раскаяние России у него нет.
"Изменится ли поведение тех в России, кто допустил такое? У меня совсем не оптимистичный взгляд - вряд ли они изменятся. [Санкции применялись] уже три раза, трижды было сделано предупреждение. Обман снова, и снова, и снова - это уже за гранью", - заявил Мозес.
"Они боролись за права "чистых атлетов", как они говорят, но при этом уничтожили данные (допинг-анализов), от которых зависело оправдание этих спортсменов - это уже двойной слой лжи", - добавил американец. Мозес считает решение ВАДА недостаточно жестким.
10.12.2019 08:31
- гость -
Вы довольны работой президента? Вас все устраивает? Наверно Вы из числа чиновников или депутатов, тогда понятно почему так занервничали! об Россию "вытирают ноги" т.к. это позволяет делать наше правительство!
Ждём следующий этап, когда спортсменов, отдавших жизнь спорту и ставших заложниками дурости и мракобесия российских чиновников, начнут клеймить за смену гражданства.
10.12.2019 08:57
- гость -
Ждём следующий этап, когда спортсменов, отдавших жизнь спорту и ставших заложниками дурости и мракобесия российских чиновников, начнут клеймить за смену гражданства.
Матушка Роща...
Сколько пафоса в ваших словах, где вы якобы переживаете за бедных спортсменов.
P.s. Про не убивайтесь напомнить?
10.12.2019 08:26
АБОРИГЕН
Да заткнулся бы он уже и в отставку подал. Это всё что от него нужно.
Эх, Аборигеша, никогда он в отставку не подаст, прокатил его Лукошенко, по поводу Союзного государства, сейчас Конституцию переписывать будут, на пожизненное царствование