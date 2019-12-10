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Новости

Путин прокомментировал решение WADA, назвав его "политическим"

, ИА "Амител"
Спортсмены и политики расходятся в мнениях о бане России

Президент России Владимир Путин прокомментировал решение WADA о санкциях в отношении нашей страны на четыре года, назвав его "политическим". По его мнению, любое наказание, так повелось еще со времен Римского права, должно быть индивидуальным и исходить из того, что содеяно тем или иным лицом.

"Во-первых, нужно проанализировать это решение. То, что лежит на поверхности, и что я вижу сразу: например, нет претензий к российскому Олимпийскому национальному комитету. А если к нему нет претензий, то страна должна выступать под национальным флагом. Такова олимпийская хартия", – отметил Путин.

Президент уверен, что наказания не могут носить коллективного характера и распространяться на людей, которые к определенным нарушениям не имеют никакого отношения.

"Но если кто-то из них принимает подобные решения о коллективных наказаниях, то есть все основания полагать, что в основе таких решений лежит не забота о чистоте мирового спорта, а соображения политического характера, ничего общего с интересами спорта и олимпийского движения не имеющие", – сказал Путин на пресс-конференции после саммита президентов в Нормандском Формате.

Ранее Россию отстранили на четыре года от всех международных турниров и соревнований. Наши спортсмены будут выступать под нейтральным флагом. Кроме того, федерациям рекомендовано не проводить крупные международные турниры в России.

Данный бан прокомментировали уже многие спортсмены и политики. Так, тренер Татьяна Тарасова призвала власти наказать тех, кто виновен в отстранении нашей страны.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

10.12.2019 08:26
АБОРИГЕН

Да заткнулся бы он уже и в отставку подал. Это всё что от него нужно.

10.12.2019 08:30
- гость -

Бггг )))

10.12.2019 08:31
- гость -

Недорос ты, чтобы затыкать. Сам что сделал, кроме загривка на своем затылке?

10.12.2019 08:42
- гость -


10.12.2019 08:31
- гость -
Ну судя по уровню общения, Вы уже подросли и научились на горшок просится!

10.12.2019 08:43
- гость -

за 20 лет было сделано все что бы страна стала изгоем - оправдалки уже не помогут.

Burito - "Мы ищем врага во вне, а враг глубоко внутри."

10.12.2019 08:48
АБОРИГЕН

10.12.2019 08:31
- гость -
Что? Хозяина обижают? В будку иди.

10.12.2019 08:48
- гость -

А в чём Путин неправ?Попался на допинге-отстранение.Причём тут другие чистые спортсмены?

10.12.2019 08:49
- гость -

почему чинуши не могут признать что они обделались?

10.12.2019 08:50
- гость -

Да, страна в компании своих новых друзей:
- Откровенные изгои Иран и сев Корея
- нищая Венесуэла и по всей видимости вечно проблемная Сирия
- в лучшем случае попутчик в лице Турции
-судя по лесным пожарам и отравленым сельхоз землям тот еще дружок в лице Китая.

Это итог имперско реваншистских амбиций действующей власти, которая чуть что все спирает либо на Гайдара, который у власти был три года, либо на запад, которому с таким правительством как в рф в принципе вообще ничего делать не надо.

10.12.2019 08:52
- гость -

"Чистые" российские спортсмены теперь под нейтральным флагом в танковом биатлоне будут выступать

10.12.2019 08:52
- гость -

Гореть в аду ваде.За продажность и наглую тупость.

10.12.2019 08:52
гость

Политическим это от английского слова - тиче.

Абориген а какого Солнца ты ждёшь от отставки?

А вообще уровень дискуссии в комментариях в смысловом её наполнении таков, что ощущаешь как умственно деградируешь с каждым днём от такого чтива.

Искусственный интеллект перестал быть интеллектом, начитался комментариев.

10.12.2019 08:53
Гость

Политика, это врать, хитрить,лицемерить и выкручиваться.....

10.12.2019 08:54
- гость -

Приехавший на исполком ВАДА по своей инициативе двукратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Эдвин Мозес, почетный глава USADA (американского антидопингового агентства), заявил журналистам, что надежды на раскаяние России у него нет.

"Изменится ли поведение тех в России, кто допустил такое? У меня совсем не оптимистичный взгляд - вряд ли они изменятся. [Санкции применялись] уже три раза, трижды было сделано предупреждение. Обман снова, и снова, и снова - это уже за гранью", - заявил Мозес.

"Они боролись за права "чистых атлетов", как они говорят, но при этом уничтожили данные (допинг-анализов), от которых зависело оправдание этих спортсменов - это уже двойной слой лжи", - добавил американец. Мозес считает решение ВАДА недостаточно жестким.

10.12.2019 08:56
- гость -


10.12.2019 08:31
- гость -
Вы довольны работой президента? Вас все устраивает? Наверно Вы из числа чиновников или депутатов, тогда понятно почему так занервничали! об Россию "вытирают ноги" т.к. это позволяет делать наше правительство!

10.12.2019 08:57
- гость -

Ждём следующий этап, когда спортсменов, отдавших жизнь спорту и ставших заложниками дурости и мракобесия российских чиновников, начнут клеймить за смену гражданства.

10.12.2019 09:04
- гость -


10.12.2019 08:57
- гость -

Ждём следующий этап, когда спортсменов, отдавших жизнь спорту и ставших заложниками дурости и мракобесия российских чиновников, начнут клеймить за смену гражданства.


Матушка Роща...

Сколько пафоса в ваших словах, где вы якобы переживаете за бедных спортсменов.
P.s. Про не убивайтесь напомнить?

10.12.2019 09:05
- гость -

10.12.2019 08:26
АБОРИГЕН


Да заткнулся бы он уже и в отставку подал. Это всё что от него нужно.


Эх, Аборигеша, никогда он в отставку не подаст, прокатил его Лукошенко, по поводу Союзного государства, сейчас Конституцию переписывать будут, на пожизненное царствование

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