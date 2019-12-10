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Новости

Льготная ипотека 2% начала действовать на Дальнем Востоке

, ИА "Амител"
Можете купить квартиру в Хабаровске или Владивостоке
Фото: Хабаровск

Фото: Хабаровск

Глава правительства России Дмитрий Медведев утвердил постановление об условиях программы "Дальневосточная ипотека" для молодых семей, предусматривающей выдачу кредитов по ставке 2% на общую сумму до 450 миллиардов рублей. Документ размещен на сайте кабмина.

Постановление предусматривает, что ставка по ипотеке составит 2% для молодых семей и родителей-одиночек не старше 35 лет, проживающих на Дальнем Востоке. Программа будет действовать до 31 декабря 2024 года.

Согласно условиям, ипотека будет выдаваться под 2% годовых на срок до 20 лет в размере не выше 6 млн рублей с целью строительства жилья в ДФО.

Взять ипотеку по данной программе можно только один раз, при этом если заемщики не будут проживать в купленном жилье, процентная ставка может вырасти.

Идея ввести суперльготную ипотеку для жителей востока страны принадлежит Владимиру Путину. 

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

10.12.2019 08:51
АБОРИГЕН

Это очень много. В Европе под 2% процента дают разным обрыганам и социально не благонадежным элементам. 0,5-1% вот что должно быть для экономически активных граждан страны.

10.12.2019 09:31
- гость -

Там цены на жилье и так конь были а сейчас еще дальше упархают.
Чтобы недвижка на дв была востребована туда ехать должны, а от туда уезжают ))

10.12.2019 09:48
- гость -

Они реально настолько тупые? Если нет достойной работы с адекватной оплатой труда, то зачем ипотека 2%? С чего её платить?

10.12.2019 10:03
- гость -

10.12.2019 09:48
- гость -
Работы там как раз полно. И работающих предприятий много. Много чего еще строится, в отличие от нас.

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