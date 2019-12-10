Льготная ипотека 2% начала действовать на Дальнем Востоке

Глава правительства России Дмитрий Медведев утвердил постановление об условиях программы "Дальневосточная ипотека" для молодых семей, предусматривающей выдачу кредитов по ставке 2% на общую сумму до 450 миллиардов рублей. Документ размещен на сайте кабмина.
Постановление предусматривает, что ставка по ипотеке составит 2% для молодых семей и родителей-одиночек не старше 35 лет, проживающих на Дальнем Востоке. Программа будет действовать до 31 декабря 2024 года.
Согласно условиям, ипотека будет выдаваться под 2% годовых на срок до 20 лет в размере не выше 6 млн рублей с целью строительства жилья в ДФО.
Взять ипотеку по данной программе можно только один раз, при этом если заемщики не будут проживать в купленном жилье, процентная ставка может вырасти.
Идея ввести суперльготную ипотеку для жителей востока страны принадлежит Владимиру Путину.
Комментарии
Это очень много. В Европе под 2% процента дают разным обрыганам и социально не благонадежным элементам. 0,5-1% вот что должно быть для экономически активных граждан страны.