Дочь Роберта Рождественского подарит музею отца на Алтае старый телевизор

Екатерина Рождественская, дочь поэта Роберта Рождественского, решила подарить музею отца, который расположен на его родине в Косихе Алтайского края, старый телевизор. Об этом она написала на своей странице в Facebook.com.
"Какая ценная вещь найдена на чердаке! Его еще папка смотрел... А раз так, то поедет в его музей, на родину, в село Косиху, что под Барнаулом!", — написала Екатерина Рождественская в подписи к фотографии найденного телевизора.
На вопрос комментаторов, когда экспонат доберется до музея, она написала, что к Новому году.
Екатерина Рождественская бывала в Косихе на Рождественских чтениях, она приезжала в 2018 году и попросила тогда вернуть скульптуре отца сигарету. Памятник, напомним, сделал знаменитый скульптор Зураб Церетели, он просто подарил его семье Рождественских, с которой дружит. Церетели работал над монументом по фотографии, на которой поэт сидит с сигаретой. Однако в итоговом варианте скульптуры сигареты не оказалось. Рождественская, увидев это, сказала, что была бы первой, кто вложил бы сигарету в пальцы отца на памятнике.
"Сейчас все борются с курением, но из песни слов не выкинешь, отец очень много курил", — сказала она.
Рождественские чтения проходят на Алтае ежегодно. В 2019 году хедлайнерами фестиваля выступили Алена Свиридова и Евгений Дятлов.
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