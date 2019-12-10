Медведев выделил 110 миллионов на достройку проблемного музея в Барнауле

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении средств на реновацию региональных и муниципальных учреждений культуры, среди которых оказалось здание Алтайского государственного краеведческого музея. Так, на объект будет выделено из федерального бюджета 110 миллионов рублей. Все они пойдут на реставрацию.
В документе указано, что деньги направят в 2022 году, а готовое здание ввести в эксплуатацию должны в 2023 году.
Кроме того, 110,8 млн руб. пойдет из федерального бюджета на реновацию культурно-досугового центра "Север" в омском городе Таре. Новосибирская область получит в 2022 году 81,4 млн руб. на реконструкцию здания бывшего кинотеатра "Пионер", где предполагается разместить Новосибирский городской драматический театр под руководством Сергея Афанасьева – бывшего худрука Молодежного театра Алтая.
К реконструкции Государственного художественного музея в Барнауле приступили в 2012 году. Подрядчиком выступила компания "СтройГАЗ", которая выполнила 70% работ. Однако обанкротилась. Контракт расторгли, работы на объекте приостановили. По результатам конкурса в 2018 году госконтракт на выполнение строительно-монтажных работ выиграла компания "Селф".
Общая стоимость работ по новому контракту составляет 611,7 миллиона рублей. Деньги будут выделены из краевого бюджета. Еще около 600 миллионов уйдет на закупку оборудования.
Комментарии
Благодетель .
Выделил.
С облегчением!
То-то Абк обрадуется)) этот музей всегда пустой будет, и вечной дырой в бюджете.
Вот он наглядный пример на что способны наши власти. Строят уже 8 лет и обещают строить ещё 3 года. А достроят ли? Сколько денег суммарно туда ушло? Сколько из них разворовали? Где уголовные дела? И эти очередные 110 млн разойдутся по карманам, а стройка и воровство продолжится дальше.
"В документе указано, что деньги направят в 2022 году, а готовое здание ввести в эксплуатацию должны в 2023 году."
Погодите, пару недель назад утверждали, что сдадут осенью 2021. Ещё что-то пришло в негодность во время реконструкции?
А причем тут художественный музей, если деньги выделят на краеведческий?!
Ленин бы стоял, уже бы давно достроили. Коммунисты только Ленина боятся.
10.12.2019 09:31
гость
Ну кстати да, в заметке то краеведческий, то художественный.
110 миллионов это стоимость строительства сопоставимого по площади многоэтажного дома в ценах 2012 года. 400 миллионов потратили, еще 600 потратят и 500 миллионов на оборудование музея! Г
А причем тут художественный музей, если деньги выделят на краеведческий?!
Так тогда ещё все глупее! Они один доделать не могут, а уже второй разломать решили.
А к 22-му году сметная стоимость неожиданно вырастет в три раза и денег опять не хватит