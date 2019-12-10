Медведев выделил 110 миллионов на реставрацию музея в Барнауле

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении средств на реновацию региональных и муниципальных учреждений культуры, среди которых оказалось здание Алтайского государственного краеведческого музея. Так, на объект будет выделено из федерального бюджета 110 миллионов рублей. Все они пойдут на реставрацию.
В документе указано, что деньги направят в 2022 году, а готовое здание ввести в эксплуатацию должны в 2023 году.
Кроме того, 110,8 млн руб. пойдет из федерального бюджета на реновацию культурно-досугового центра "Север" в омском городе Таре. Новосибирская область получит в 2022 году 81,4 млн руб. на реконструкцию здания бывшего кинотеатра "Пионер", где предполагается разместить Новосибирский городской драматический театр под руководством Сергея Афанасьева – бывшего худрука Молодежного театра Алтая.
К реконструкции Государственного краеведческого музея приступят в следующем году. Решение о ремонте принял губернатор Виктор Томенко. Всего на эти работы из краевого бюджета будет выделено около 300 миллионов рублей.
Комментарии
Благодетель .
Выделил.
С облегчением!
То-то Абк обрадуется)) этот музей всегда пустой будет, и вечной дырой в бюджете.
Вот он наглядный пример на что способны наши власти. Строят уже 8 лет и обещают строить ещё 3 года. А достроят ли? Сколько денег суммарно туда ушло? Сколько из них разворовали? Где уголовные дела? И эти очередные 110 млн разойдутся по карманам, а стройка и воровство продолжится дальше.
"В документе указано, что деньги направят в 2022 году, а готовое здание ввести в эксплуатацию должны в 2023 году."
Погодите, пару недель назад утверждали, что сдадут осенью 2021. Ещё что-то пришло в негодность во время реконструкции?
А причем тут художественный музей, если деньги выделят на краеведческий?!
Ленин бы стоял, уже бы давно достроили. Коммунисты только Ленина боятся.
10.12.2019 09:31
гость
Ну кстати да, в заметке то краеведческий, то художественный.
110 миллионов это стоимость строительства сопоставимого по площади многоэтажного дома в ценах 2012 года. 400 миллионов потратили, еще 600 потратят и 500 миллионов на оборудование музея! Г
А причем тут художественный музей, если деньги выделят на краеведческий?!
Так тогда ещё все глупее! Они один доделать не могут, а уже второй разломать решили.
А к 22-му году сметная стоимость неожиданно вырастет в три раза и денег опять не хватит
Амик, вы хоть понимаете о чём пишете? Средства выделены не на достройку Художественного музея, а на строительство дополнительных площадей Краеведческого. Это совсем не одно и то же!
В новостях писали, что прежний руководитель Стройгаза купил место в Совете Федерации за 100 млн рублей, вот они и вернулись с процентами
Вот любопытно: если художественный с 2012 реконструируют, реконструируют, да никак не дореконструируют, то сколько лет уйдёт на краеведческий?
10.12.2019 10:20
- гость -
Жаль только — жить в эту пору прекрасную
Уж не придется — ни мне, ни тебе