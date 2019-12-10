Торговец лекарствами из Барнаула пошел под суд за взятки главврачу алтайской больницы

51-летний житель Барнаула, руководивший компанией по оптовой торговле фармацевтическими и медицинскими товарами, предстанет перед судом за взятки бывшему главврачу больницы в Республике Алтай и его заместителю по хирургической работе. По версии следствия, предприниматель в общей сложности заплатил более 1,7 млн рублей. Об этом сообщили в республиканском Следкоме.
По данным следствия, барнаулец с июня 2016 года по март 2018 года лично передал бывшему главному врачу республиканской больницы и его заму 865 тыс. рублей. Это было вознаграждение за обеспечение победы барнаульской фирмы на аукционах по поставке медоборудования и расходных материалов для нужд больницы.
Кроме того, с апреля по сентябрь 2018 года предприниматель заплатил бывшему главврачу лично еще 900 тыс. рублей – для этих же целей, сообщили в Следкоме. Обоих фигурантов задержали сразу после передачи денег. Операцию провели совместно следственные органы и УФСБ по Республике Алтай.
На взяткодателя возбудили уголовное дело по статье "Дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий, совершенная в крупном размере".
Дело передано в суд.
Ранее прокуратура Республики Алтай сообщала об этом деле: главврач республиканской больницы, действуя по предварительному сговору с заместителем и другими лицами, неоднократно получал от взятки от менеджера компаний "Дельрус-Сибирь" и "Перспектива".
По данным сайта "Новости Горного Алтая", речь идет о Федоре Рау, который возглавлял больницу с 2012 года. С апреля 2018 года ею руководит Сергей Близнюк.
"Новости Горного Алтая" установили, что с 2016 по 2018 год республиканская больница заключила с "Дельрус-Сибирь" 15 контрактов на сумму 25,9 млн рублей. В целом компания "Дельрус-Сибирь" регулярно участвовала в торгах, у нее в портфеле более 300 заказчиков, в том числе минздравы Омской и Новосибирской областей, Управление контрактной системы Новосибирской области, Краевая клиническая больница в Чите, Алтайский краевой центр крови, несколько госпиталей Минобороны и т. д.
"Перспектива" зарегистрирована в Республике Алтай. Основной заказчик – республиканская больница, с которой у "Перспективы" заключено 19 контрактов на 28 млн рублей. Среди других заказчиков – республиканская станция переливания крови и Центр по борьбе со СПИДом.
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