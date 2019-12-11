Бесконечно семейный автомобиль

Рассказываем почему.
Безопасность в приоритете
Множество систем и ассистентов управления в Volkswagen Teramont призваны предотвращать неприятные инциденты на дороге и сохранять уверенность в том, что вы и ваши близкие под надежной защитой.
Повышенная прочность кузова, пять уровней стабилизации, интеллектуальная система аварийного реагирования и автоматическая система торможения после столкновения – безопасности много не бывает.
Комфорт и простор
Три ряда и семь сидений обеспечивают абсолютный комфорт для всех пассажиров. Два отдельных сиденья второго ряда предполагают индивидуальные регулировки положения спинок и подлокотников, увеличения пространства для ног.
Сложив второй и третий ряд сидений, вы можете увеличить объем багажника до 1421 л.
Комфортную атмосферу в салоне обеспечит трехзонный климат-контроль с антиаллергенным фильтром.
"Электронная интуиция"
Иногда невозможно предсказать, что произойдет на дороге в следующий момент, но современные системы помощи водителю в Volkswagen Teramont позволяют повысить комфорт и безопасность вождения.
Системы кругового обзора, определения слепых зон и контроля дистанции спереди, ассистент движения по полосе, парковочный автопилот и другие помощники водителя позволяют быть уверенным – Teramont всегда начеку.
Цены на Volkswagen Teramont в декабре стартуют от 2 749 000 рублей*. Записаться на тест-драйв и узнать подробности о ценах и комплектациях можно у официального дилера Volkswagen в Алтайском крае – АлтайЕвроМоторс.
Официальный дилер Volkswagen АлтайЕвроМоторс
г. Барнаул, ул. Попова, 165
Телефон: +7 (3852) 23-00-00
*Указанная стоимость действительна для модели в комплектации Origin (Ориджин) и при покупке по программе Trade-in до 31 декабря 2019 года.