Мармореал и терраццо. Что вы знаете о современном стиле в интерьере?

Дизайн-проект в современном стиле для квартиры в ЖК "Две эпохи" / Фото: kvadrat-interiors.ru

Парящие кровати без ножек, перегородки из латуни, трековые светильники – современный стиль в интерьере удивит каждого. Но дизайнеры говорят, что у этого направления нет четких признаков, он объединяет все новое, необычное, трендовое и зачастую сочетается с другими стилями, например, лофтом. Эксперты студии дизайна и ремонта "Квадрат" рассказали amic.ru, чем современный стиль отличается от других, и какие тренды и антитренды существуют в дизайне.

Самое передовое, самое дорогое

Современный стиль – это не конкретное течение, говорят дизайнеры. Это комбинация направлений, которые актуальны и востребованны именно сейчас. Для такого стиля характерны простые формы, четкие линии, открытые пространства. Одно из главных друзей современного направления в дизайне – минимализм. Это отсутствие хаоса и нагромождений. Большое внимание уделяют и новейшим технологиям.

"В отделке стен, пола, в мебели используют новейшие технологии, которые придумывают мировые дизайнеры. Современный стиль – это аккумуляция всего нового, что дают производители, включая трековое освещение на магнитных креплениях, парящие кровати без ножек и металлические перегородки из латуни разнообразных форм", – говорит руководитель студии дизайна и ремонта "Квадрат" Олег Рожнев.

К одним из последних трендов современного интерьера дизайнеры относят терраццо. Этот материал появился в Венеции. Его изготавливают из цементного состава с добавлением частиц натурального камня и стекла. Про него не вспоминали с 70-х годов, пока современные дизайнеры интерьера не начали все чаще использовать в проектах смелые цвета и необычные материалы.

"Терраццо стали активно применять в отделке санузлов и ванных комнат. Материал очень напоминает полы в советских школах. На основе терраццо в прошлом году европейские дизайнеры создали материал под названием "мармореал", состоящий из крошки мрамора и эфирной смолы. Его используют в отделке кухонных столешниц, мебельных фасадов, также им можно отделать часть помещения", – отмечает ведущий дизайнер студии "Квадрат" Юлия Кравченко.

Последний тренд в современном стиле, который пока не добрался до Барнаула, это использование меди, латуни и других металлов в отделке, в мебели и предметах интерьера.

"Из латуни делают даже перегородки. Но такие изделия, как правило, очень дорогие", – говорит Олег Рожнев.

Кто ты, антитренд?

Название "современный стиль" говорит само за себя и не допускает использования дизайнерских приемов, которые были популярны 10-12 лет назад.

"Яркий антитренд на протяжении уже нескольких лет – мебельные гарнитуры. Если раньше было можно приобрести диван, кресла, мебельную стенку из одной серии, то сегодня это явная безвкусица. В современном интерьере диван берут за основу и центр композиции и разбавляют креслами, стульями из других коллекций. Между собой эти предметы должны сочетаться по стилю, форме, отделке", – говорит Юлия Кравченко.

Ушло в прошлое и "цыганское барокко". Так дизайнеры называют интерьеры, где используют трехуровневые потолки, причудливые формы из гипсокартона, округлые проемы, обилие золота, статуй, виньеток и молдингов.

"Ремонт должен соответствовать помещению, – говорит Олег Рожнев. – Если планируется ремонт в стиле лофт, то пространство должно быть большим, с высокими потолками. В маленькой студии лофт не раскрывается и не смотрится".

Еще одним антитрендом дизайнеры называют пластиковые душевые кабины. Они устарели и морально, и технологически.

"Это не гигиенично, не практично. Сейчас вместо них делают возводимые душевые из камня, стекла, мозаики со встроенными смесителями", – отмечает Олег Рожнев.

В погоне за стилем и уникальным интерьером собственники квартир иногда не чувствуют меры. Они злоупотребляют декором, сочетают три-четыре стиля в одной комнате, забывают про принципы эргономики. Сделать квартиру уютной и одновременно стильной, функциональной и современной не так просто как кажется на первый взгляд. Можно "заблудиться" в материалах и потратить намного больше запланированного бюджета.

В студии "Квадрат" готовы разработать дизайн-проект любой сложности и воплотить его в жизнь. В квартире от профессионалов будет комфортно и уютно.

Студия дизайна и ремонта "КВАДРАТ"

г. Барнаул, ул. Интернациональная, 10, каб. 210

тел: +7 (3852) 25-22-05

Instagram

Сайт