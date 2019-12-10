Главред крупного госСМИ заявила, что Путин не будет следующим президентом

Следующим президентом России будет не Владимир Путин, считает глава Russia Today Маргарита Симоньян. Такое мнение она высказала в эфире радио "Комсомольская правда".
"Мой прогноз, что следующим президентом России, как мне кажется, исходя из его же собственных выступлений, не будет Путин Владимир Владимирович. Путин Владимир Владимирович обозначит какого-то человека или каких-то людей, которым он доверяет. И порекомендует его в качестве своего преемника. А дальше, как он любит повторять, народ будет выбирать", – сказала Симоньян.
Симоньян не скрывает своего очень позитивного отношения к президенту страны. На своем канале в Telegram она его регулярно называет Начальником и всегда поддерживает.
Тема трансфера власти сегодня является одной и самых популярных для обсуждения в политической среде. В том числе постоянно звучат версии того, кто станет будущим президентом страны. Например, телеведущий Дмитрий Киселев ранее заявлял, что Путин готовит своего преемника на пост главы государства. Но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что это не так.
Комментарии
как он любит повторять, народ будет выбирать
Ага, будет народ "выбирать". Уже забыли как народ Димона "выбрал"? А как народ партию ЕР "выбирает". В реальности же продолжится передача власти с назначением приемников. Как Ельцин назначил Путина, так же и Путин назначит...
Этот народ в своей то жизни, в рамках своей ячейки общества зачастую не в состоянии адекватно выбирать
Очень хочется, чтобы он выбрал Дмитрия Анатольевича. Мне не терпится посмотреть как ему потриоты будут вылизывать, какой он высокий, красивый и умный, да и в целом незаменимый
Маргарита Симоньян считает, телеведущий Дмитрий Киселев ранее заявлял, что Путин готовит своего преемника на пост главы государства.
одна считает другой заявляет МЕДВЕДЕВ БУДЕТ !!!
BLATNOI
МЕДВЕДЕВ БУДЕТ !!!
Всё бы ничего, но у меня на часах ручка для перевода стрелок отвалилась
Шойгу президент, Путин премьер-министр, Кадыров министр обороны. Как вам?
10.12.2019 10:25
- гость -
Как вам?
Спасибо, не надо. Лучше уж Медведев.
Шойгу уже в возрасте, армией занимается и у него получается. Нужен человек помоложе, пожестче.
Медведев опять территории раздавать начнет и прогибаться под запад, либералы его за это любят.