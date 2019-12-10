Дальше будут пени: истекает срок уплаты страховых взносов

УФНС России по Алтайскому краю напоминает, что до конца 2019 года, а именно не позднее 31 декабря, индивидуальные предприниматели, адвокаты, медиаторы, нотариусы, арбитражные управляющие, оценщики, патентные поверенные и иные лица, занимающиеся в установленном порядке частной практикой, в соответствии с действующим законодательством обязаны уплатить страховые взносы в фиксированном размере за текущий год.
Размер страховых взносов, подлежащих уплате в 2019 году, составляет 29 354 рубля – на обязательное пенсионное страхование и 6 884 рубля – на обязательное медицинское страхование.
За несвоевременное исполнение обязанности по уплате страховых взносов будет производиться начисление пеней в размере одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации за каждый календарный день просрочки.
УФНС России по Алтайскому краю напоминает, что неосуществление деятельности индивидуальными предпринимателями не освобождает от уплаты страховых взносов.
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Материалы разработаны в рамках проекта Министерства финансов Российской Федерации "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" и государственной программы Алтайского края "Повышение уровня финансовой грамотности населения в Алтайском крае".
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