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Дальше будут пени: истекает срок уплаты страховых взносов

, ИА "Амител"
Не позднее 31 декабря 2019 года алтайским предпринимателям необходимо уплатить страховые взносы

УФНС России по Алтайскому краю напоминает, что до конца 2019 года, а именно не позднее 31 декабря, индивидуальные предприниматели, адвокаты, медиаторы, нотариусы, арбитражные управляющие, оценщики, патентные поверенные и иные лица, занимающиеся в установленном порядке частной практикой, в соответствии с действующим законодательством обязаны уплатить страховые взносы в фиксированном размере за текущий год.

Размер страховых взносов, подлежащих уплате в 2019 году, составляет 29 354 рубля – на обязательное пенсионное страхование и 6 884 рубля – на обязательное медицинское страхование.

За несвоевременное исполнение обязанности по уплате страховых взносов будет производиться начисление пеней в размере одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации за каждый календарный день просрочки.

УФНС России по Алтайскому краю напоминает, что неосуществление деятельности индивидуальными предпринимателями не освобождает от уплаты страховых взносов.

вашифинансы.рф                                                                       финграмота22.рф

Материалы разработаны в рамках проекта Министерства финансов Российской Федерации "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" и государственной программы Алтайского края "Повышение уровня финансовой грамотности населения в Алтайском крае".

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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