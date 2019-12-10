СПА, детокс и IT: что предлагали бизнесу на Инвестиционном форуме в Белокурихе

Новый инвестор появится в туркластере "Белокуриха-2". Он обустроит крупный горнолыжный и рекреационный комплекс у горы Глухариной: подъемники, трассы и средства размещения. Это стало одной из главных новостей первого Инвестиционного форума, который прошел в городе-курорте 6-7 декабря.

Основной целью форума стало привлечение инвесторов для создания нового курортного города "Белокуриха-2 Горная". В мероприятии приняло участие около 100 человек.

Приходит новый инвестор

Привлечением инвесторов на площадку занимаются компания "Курорт Белокуриха", правительство Алтайского края и группа компаний "СИАСК", которая разрабатывала проект "Белокурихи-2".

По словам Константина Ежова, гендиректора АО "Курорт Белокуриха", инвестиционное соглашение между новым инвестором, правительством региона и мэрией города-курорта подпишут в ближайшие неделю-две.

Сумма предполагаемых инвестиций пока не называется, но учитывая масштаб заявленных работ, речь может идти о сотнях миллионов рублей.

Как рассказал Александр Каменщиков, собственник ГК "СИАСК", благодаря работе местных властей появилась возможность перевести часть земель Рослесфонда в категорию городских. Это позволит отдать под застройку вместо первоначально запланированных 16 га более 30 га.

Это, по словам Каменщикова, поможет перейти к малоэтажной застройке, оформить набережную местной реки, прогулочную зону, максимально сохранить окружающую природу.

"Главная наша цель – обеспечить комплексную застройку, чтобы не было хаотичности, как это, например, есть в Шерегеше", – сказал Александр Каменщиков.

На Глухариной горе планируется построить трассы для туристов, для спортсменов-горнолыжников, а также организовать специальную территорию для фрирайдеров (ездят не по проложенным трассам, а по произвольным маршрутам).

Что еще предлагают бизнесу

Инвесторам предлагают развивать проекты по четырем основным направлениям. Первое – оздоровительное, курортное. Для этого здесь есть уникальные радоновые источники, но с большим его содержанием, чем в основной Белокурихе. Инвесторам предлагают строить санатории высокого класса – четырех- и пятизвездочные, акватермальный комплекс и другие объекты.

Второе направление – туристическое. Бизнесу предлагаются участки под небольшие отели, туристические базы, рестораны, развлекательные объекты. На этой территории бийская компания "Сиблюкс" уже построила четыре гостиницы на 100 мест. Их запуск запланирован на начало лета 2020 года.

Третье направление – спортивное. На горе Мишиной уже запущен горнолыжный комплекс с двумя трассами и подъемником. На Глухариной горе также планируется развитие и спортивного направления тоже: комплексы для горнолыжников, сноубордистов.

"Буквально месяц назад мы начали делать общий мастер-план по горнолыжным подъемникам. У нас вырисовалась очень интересная возможность соединения трех гор через систему подъемников", – рассказал Олег Акимов.

На территории уже есть лыжно-биатлонный комплекс, на котором, планируется, будут проходить подготовку сборная России по биатлону и проводиться российские соревнования. Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев сказал, что у этого места есть неоспоримое преимущество – его высота над уровнем моря, которая составляет 800 метров.

Биатлонисты особенно заинтересованы в сибирских центрах подготовки. По словам Драчева, над созданием комплексов сейчас работают также в Красноярске (на высоте 1,6 тыс. метров) и в Чите (1,2 тыс. метров). "Мы стараемся создать своего рода аэропорты подлета перед Олимпиадой в Пекине", – сказал Драчев.

"В Европе на такой высоте все биатлонисты и живут, и бегают. А у нас до сих пор таких комплексов на высоте не было", – рассказал Драчев. По словам Олега Акимова, заместителя гендиректора АО "Курорт Белокуриха", в итоге комплекс, помимо стадиона, будет включать в себя 24 км трасс, сделанных по мировым стандартам.

Но для полноценной работы сборной нужны гостиницы около стадиона, чтобы тратить время не на дорогу, а на восстановление, а также лыжероллерная трасса, без которой летом не обойтись, сказал Драчев. По словам Акимова, уже построенные гостиницы смогут решить проблему с проживанием.

Наконец, четвертое направление – экологическое. "Белокуриха-2" расположена на краю природного парка с большим числом уникальных растений, животных, птиц, рыб.

Непосредственно перед Инвестиционным форумом компания "Курорт Белокуриха" подготовила для потенциальных инвесторов четыре документально оформленных площадки. Помимо участка у Глухариной горы, это еще три участка площадью по 80 и 35 соток.

Какие направления возникли дополнительно

На площадке "Белокурихи-2" одним из объектов в будущем может стать IT-резиденция, рассказал Олег Акимов. Изначально такой объект здесь не задумывался, идея возникла в этом году.

По словам Акимова, сегодня крупнейшие IT-компании вроде Google создают для сотрудников специальные пространства в экологически чистых местах. "Почему нет? На "Белокурихе-2" достаточно места. Мы предложили нескольким компаниям рассмотреть эту идею, сейчас она широко обсуждается", – объяснил Олег Акимов.

В числе дополнительных направлений также создание детокс-отеля. Готов бизнес-план этого проекта.

Кто еще готов участвовать в проекте

В форуме приняли участие компании, которые готовы предложить свои технологии и материалы инвесторам для строительства объектов.

Так, компания Honka, которая занимается деревянным домостроением из финского бруса, представила свои экологические разработки.

"Здесь есть возможность построить лучший в Сибири курорт, способный конкурировать с европейскими. У нашей компании большой опыт строительства спа-комплексов, ресторанов, отелей", – сказал Василий Бриль, директор новосибирского представительства финской компании.

Предоставить свои технологии и строительные материалы собственного производства готова и компания Knauf. Андрей Захаренко, руководитель ее новосибирского отделения, считает, что площадка "Белокурихи-2" интересна "с точки зрения инвестиций и ландшафта". По его мнению, здесь нужно возводить курорт премиум-класса.

Такой же точки зрения придерживается и Константин Ежов. Он рассказал, что компания "Курорт Белокуриха" ввела новый продукт класса премиум и премиум плюс с высоким уровнем проживания, питания, большим числом медицинских услуг. Это предложение имеет огромный спрос, весь подходящий для этого номерной фонд компании реализован до Нового года полностью и частично на период после праздников.

Компания по строительству канатных дорог "Скадо" уже установила подъемники на горе Мишиной, рассчитывает принять участие и в дальнейших проектах по созданию горнолыжных комплексов, подъемников на "Белокурихе-2". Компания поставляет не только сами подъемники, но и системы искусственного оснежения.

Какая уже есть инфраструктура?

К территории уже ведет дорога-серпантин, подведены две линии электропередачи, газ, вода, создана коммунальная зона, идет работа над организацией водоотведения, сообщил Олег Акимов.

Сейчас главная задача – создать внутриквартальные сети коммуникаций. На Инвестиционном форуме стало известно, что в ближайшие три года внутри площадки "Белокуриха-2" построят дороги более чем за 1 млрд рублей. 880 млн из них – деньги федерального бюджета. Об этом рассказал Евгений Дешевых, начальник краевого управления по туризму.

Основные дороги пойдут к двум горам: Мишиной и Глухариной. Обе станут центрами горнолыжного отдыха.

Дороги будут освещены, вдоль них построят тротуары и велодорожки. "Таких дорог в самой Белокурихе нет", – сказал Олег Акимов.

Также в 2020 году на площадке планируется завершить строительство внутриквартальных газовых сетей и приступить к строительству водопровода, по нему окончание работ запланировано на 2021 год.

В краевой адресной инвестпрограмме на 2020 год предусмотрено 66 млн рублей на создание инфраструктуры на "Белокурихе-2", сообщил Евгений Дешевых.

Как будут координировать работу

По словам Олега Акимова, в ходе Инвестиционного форума возникла идея организовать специальную ассоциацию, в состав которой войдут представители всех структур, заинтересованных в развитии "Белокурихи-2": правительства края, инвесторов, федеральных министерств, общественных организаций, экологов и т. д.

"Нам нужно консолидировать различные направления, чтобы могли обсуждать проекты развития "Белокурихи-2" до того, как они начнут воплощаться в жизнь, чтобы не нарушить природные условия или не создать некомфортные условия для отдыхающих, спортсменов, туристов", – сказал Олег Акимов.

Константин Ежов добавил, что такое объединение позволит решать экономические, организационные, экологические, технологические вопросы. "Мы будем определять тонкие места, прорабатывать эти моменты, делать выводы и корректировать решения", – объяснил Ежов.

По его словам, не исключено, что Инвестиционный форум будет проводиться ежегодно.

Реализация проекта по строительству туркластера "Белокуриха-2" стартовала в 2012 году, когда его удалось включить в федеральную целевую программу "Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ на 2011 – 2018 годы". За это время в развитие территории инвестировано 5,3 млрд рублей. Инициатором проекта и его якорным инвестором является АО "Курорт Белокуриха". Компания сама вкладывает средства в развитие объектов: ресторанов, спортивных комплексов, готовит площадки под инфраструктуру и под будущие рекреационные объекты, которые предлагаются другим инвесторам.