Подросток с ДЦП неделю умирал возле тела матери в закрытой квартире

13-летний мальчик с тяжелой формой ДЦП скончался после того, как провел неделю с телом матери в закрытой квартире в Можге, сообщает Znak.
По предварительной информации, мать-одиночка страдала хроническим заболеванием, от которого и умерла, когда ребенок был дома. Ее сын с тяжелой формой ДЦП и эпилепсией не мог говорить, пытался шумом привлечь соседей, но те не реагировали.
Через некоторое время мальчику удалось на коляске добраться до кухни. Он потянулся к раковине, чтобы попить и упал. Вода хлынула через край мойки и затопила кухню. Поскольку квартира находилась на первом этаже, никто не заметил того, что подвал топят. Предположительно, смерть ребенка наступила от переохлаждения.
Соседка охарактеризовала семью положительно. Она рассказала, что мать не имела проблем с алкоголем и просто вела затворнический образ жизни. У подростка, по словам женщины, всегда была привычка стучать по дверной ручке, поэтому соседи заподозрили неладное только тогда, когда стук прекратился на несколько дней. К этому времени вопросы начали задавать и педагоги, которые обучали ребенка на дому.
Комментарии
Жестокий русский мир, это вам не сириямукраинам помогать, а наши реалии...
Жаль, бедный ребенок. Но зато он отмучился. Что стало бы с ним после похорон матери?
мне дурно после таких новостей
Невезучаяя страна...
Чтобы это исправить нужно помочь Венесуэле, Сирии, простить долги странам Африки.
И на Украине еще хуже, если что
прекращай уже пляски на костях
Это наши реалии, к сожалению... соседи перестали общаться, даже в частном секторе. Все больше ругаются...
Вот мои соседи, точно если там передохнут, никто на их стуки не откликнится, настолько годами достали долбить и буянить
Мне вот интересно. Соседи тоже с дцп были, глухие, слепые, тугоумные?
Знать что из квартиры, где тяжело больная женщина растит ребёнка-инвалида НЕДЕЛЮ никто не выходит и банально не постучаться...
Другой вопрос: привезите ударившегося головой ребёнка в приёмный покой на осмотр и вас заколебают полиция и органы опеки, настойчиво требуя приехать и написать объяснение. Почему жизнь тяжело больной женщины и ребёнка инвалида никого не интересовала?
мне дурно после таких новостей
Знать что из квартиры, где тяжело больная женщина растит ребёнка-инвалида НЕДЕЛЮ никто не выходит
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я не слежу, сколько раз выходят из квартиры соседи. и я по нескольку месяцев могу их не видеть. а когда-то по 3 раза в день
10.12.2019 12:05
- гость -
Если люди днём работают, откуда им знать, когда из соседней квартиры выходят? Да даже если дома находятся, не все слышат и не все следят
никто , никому, ничего не обязан
Не забудьте об том Когда в своих экскрементах помирать будете.
Дожили, а где сострадание и участие, они живут затворниками, почему вопрос себе этот никто не задал. Наши богатейшие люди денжищи пачками жрут им на такой мусор просто наплевать.
Мне вот интересно, "партия и правительство" позиционируют РФ как социальное государство. У меня очень большие сомнения что подобные случаи (а этот к сожалению не единственный), возможны в социальных государствах типа Германии, Финляндии или Дании. Семья целую неделю не выходила на связь и что, ни в одной социальной службе не возникли вопросы?
10.12.2019 12:17
- гость -
Да конечно нет, это же не соседское грязное белье перебирать )) здесь что интересного то
где социальные работники , которые на наши налоги живут?