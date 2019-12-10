Вторник, 10 Декабрь, 13:48

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Какая концепция реконструкции "Изумрудного парка" вам нравится?

Где должна стоять главная елка Барнаула?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,72
€ 70,5
Обь
39см -6

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый год-2020Ремонт и дизайнСнегопады на Алтае
Новости

Подросток с ДЦП неделю умирал возле тела матери в закрытой квартире

, ИА "Амител"
Он не мог позвать на помощь
Фото: yandex

Фото: yandex

13-летний мальчик с тяжелой формой ДЦП скончался после того, как провел неделю с телом матери в закрытой квартире в Можге, сообщает Znak.

По предварительной информации, мать-одиночка страдала хроническим заболеванием, от которого и умерла, когда ребенок был дома. Ее сын с тяжелой формой ДЦП и эпилепсией не мог говорить, пытался шумом привлечь соседей, но те не реагировали.

Через некоторое время мальчику удалось на коляске добраться до кухни. Он потянулся к раковине, чтобы попить и упал. Вода хлынула через край мойки и затопила кухню. Поскольку квартира находилась на первом этаже, никто не заметил того, что подвал топят. Предположительно, смерть ребенка наступила от переохлаждения.

Соседка охарактеризовала семью положительно. Она рассказала, что мать не имела проблем с алкоголем и просто вела затворнический образ жизни. У подростка, по словам женщины, всегда была привычка стучать по дверной ручке, поэтому соседи заподозрили неладное только тогда, когда стук прекратился на несколько дней. К этому времени вопросы начали задавать и педагоги, которые обучали ребенка на дому.

Материалы по теме
Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

10.12.2019 11:01
- гость -

Жестокий русский мир, это вам не сириямукраинам помогать, а наши реалии...

10.12.2019 11:06
- гость -

Жаль, бедный ребенок. Но зато он отмучился. Что стало бы с ним после похорон матери?

10.12.2019 11:15
- гость -

мне дурно после таких новостей

10.12.2019 11:33
- гость -

Невезучаяя страна...

10.12.2019 11:42
- гость -

Чтобы это исправить нужно помочь Венесуэле, Сирии, простить долги странам Африки.
И на Украине еще хуже, если что

10.12.2019 11:43
- гость -

прекращай уже пляски на костях

10.12.2019 11:48
- гость -

Это наши реалии, к сожалению... соседи перестали общаться, даже в частном секторе. Все больше ругаются...

10.12.2019 11:55
- гость -

Вот мои соседи, точно если там передохнут, никто на их стуки не откликнится, настолько годами достали долбить и буянить

10.12.2019 12:05
- гость -

Мне вот интересно. Соседи тоже с дцп были, глухие, слепые, тугоумные?
Знать что из квартиры, где тяжело больная женщина растит ребёнка-инвалида НЕДЕЛЮ никто не выходит и банально не постучаться...
Другой вопрос: привезите ударившегося головой ребёнка в приёмный покой на осмотр и вас заколебают полиция и органы опеки, настойчиво требуя приехать и написать объяснение. Почему жизнь тяжело больной женщины и ребёнка инвалида никого не интересовала?

10.12.2019 12:16
- гость -

мне дурно после таких новостей

10.12.2019 12:17
- гость -

Знать что из квартиры, где тяжело больная женщина растит ребёнка-инвалида НЕДЕЛЮ никто не выходит
----
я не слежу, сколько раз выходят из квартиры соседи. и я по нескольку месяцев могу их не видеть. а когда-то по 3 раза в день

10.12.2019 12:38
- гость -

10.12.2019 12:05
- гость -

Если люди днём работают, откуда им знать, когда из соседней квартиры выходят? Да даже если дома находятся, не все слышат и не все следят

10.12.2019 12:44
- гость -

никто , никому, ничего не обязан

10.12.2019 12:45
- гость -

Не забудьте об том Когда в своих экскрементах помирать будете.

10.12.2019 12:45
Ольга

Дожили, а где сострадание и участие, они живут затворниками, почему вопрос себе этот никто не задал. Наши богатейшие люди денжищи пачками жрут им на такой мусор просто наплевать.

10.12.2019 12:47
АБОРИГЕН

Мне вот интересно, "партия и правительство" позиционируют РФ как социальное государство. У меня очень большие сомнения что подобные случаи (а этот к сожалению не единственный), возможны в социальных государствах типа Германии, Финляндии или Дании. Семья целую неделю не выходила на связь и что, ни в одной социальной службе не возникли вопросы?

10.12.2019 12:54
- гость -

10.12.2019 12:17
- гость -

Да конечно нет, это же не соседское грязное белье перебирать )) здесь что интересного то

10.12.2019 13:12
- гость -

где социальные работники , которые на наши налоги живут?

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< декабрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
13:44
Жителям дома с рухнувшим балконом предложили переехать в наемное жилье 0
13:41
На Алтае пропала девушка в серебристых "дутышах" 0
13:32
BTS по-русски. Максим Фадеев представил свою новую группу в стиле k-pop 0
13:21
На Алтае незаконно срубили больше 230 "новогодних" пихт 2
13:12
Вышел покурить. В аварийном доме Барнаула из-за обвалившегося льда рухнул балкон 2
13:01
Дальше будут пени: истекает срок уплаты страховых взносов 0
12:46
Что звезды спорта и депутаты говорят о решении WADA в отношении России 9
12:36
В поселке Барнаула, где дети не могли нормально добраться до школы, расчистили дорогу 2
12:30
Богатейшие жители страны пьют алтайскую минеральную воду 5
12:22
Под Барнаулом продают часть острова под турбазу 8
12:10
Миллионы россиян с 2020 года не смогут использовать WhatsApp 10
11:50
Жительница Ростова обратилась в полицию из-за кражи вещей в Dota 2 5
11:39
Автоколонна или Горздрав: краевые власти ищут здание для скандального тубдиспансера 2
11:20
Зубные феи наяву. Как отвести ребенка к стоматологу без драм и истерик 0
11:16
Американский художник съел инсталляцию стоимостью 120 тысяч долларов 4
11:07
Новые методы лечения рака внедрили в Бийске 1
11:01
Судьба мировых звезд в руках аудитории: объявлен старт премии Love Radio Awards 0
10:40
Подросток с ДЦП неделю умирал возле тела матери в закрытой квартире 18
10:28
СПА, детокс и IT: что предлагали бизнесу на Инвестиционном форуме в Белокурихе 1
10:16
Лучшие из лучших: как алтайские студотрядовцы отметили 55-летний юбилей
Более трех тысяч человек пришли на праздник
10:03
Двухкомнатная квартира с отделкой за 2 млн – реально ли для Барнаула 0
09:59
Главред крупного госСМИ заявила, что Путин не будет следующим президентом 38
09:46
Торговец лекарствами из Барнаула пошел под суд за взятки главврачу алтайской больницы 7
09:33
Большой снос. Восемь тысяч жителей Алтайского края переселят из опасных домов 1
09:09
Медведев выделил 110 миллионов на реставрацию музея в Барнауле 20
08:58
Дочь Роберта Рождественского подарит музею отца на Алтае старый телевизор 2
08:42
Льготная ипотека 2% начала действовать на Дальнем Востоке 5
08:25
Путин прокомментировал решение WADA, назвав его "политическим" 63
08:16
Послеродовая депрессия. Как распознать, что делать и почему "раньше ею не страдали" 3
08:01
Путин наградил жителей Алтайского края орденами 1
07:48
"Мы получили то, что заслужили": Многократный олимпийский чемпион о решении WADA 14
07:35
Министр Гилев рассказал о главной угрозе нацпроекту "Жилье" в Алтайском крае 7
07:14
К чему может привести несвоевременная замена прибора учета электроэнергии 2
07:01
Курс – на экспорт: в Барнауле на бесплатном семинаре раскроют налоговые аспекты ВЭД 0
06:47
Когда и на сколько вырастут тарифы на свет в 2020 году в Алтайском крае 1
06:34
Прически, которыми на Новый год удивите всех 0
06:14
Политический "новобранец" Шипунов рассказал, зачем хочет стать главой Барнаула 7
06:00
Тепло и туманно. О погоде в Алтайском крае 10 декабря 0
23:55
Даже небольшие дозы алкоголя повышают риск возникновения рака 4
23:17
Дмитрий Медведев прокомментировал решение WADA об отстранении России от соревнований 11
22:41
Сильный пожар произошел в бийской многоэтажке 0
22:16
СМИ: автомобиль российских рэперов расстреляли за отказ сделать селфи 5
21:44
Начальник Белокурихинского лесничества разрешал незаконно рубить лес 1
21:02
В Турции появился налог на проживание в отелях 0
20:41
Подросток из алтайского села спас соседа из горящего дома и предотвратил взрыв 0
19:47
Россиян, желающих поменять Конституцию, стало больше 8
19:08
В Гражданском кодексе РФ пропишут права соседей 3
19:02
Power Bank за селфи. Европа Плюс Барнаул устраивает конкурс. 2
18:49
В Совфеде призвали проверить чиновников, отвечающих за антидопинговую политику в РФ 11
18:05
В Подмосковье женщина выглянула из окна и получила пулю 2

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.