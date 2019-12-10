Богатейшие жители страны пьют алтайскую минеральную воду

Как обычно это бывает в эфире радиостанции "Эхо Москвы Барнаул" по вторникам, сегодня, 10 декабря 2019 года, разговор пойдет о бизнесе. В гостях у Аси Хлыновской представители алтайской компании "АкваМастер" – коммерческий директор Людмила Шурыгина и заместитель директора Татьяна Кудряшова.
Предприятие выпускает безалкогольные напитки. Например, поставляет во многие регионы страны минералку под брендом "Белокурихинская Восточная № 2". Об этой воде знают даже на московской Рублевке: ее заказывали богатейшие жители страны, чтобы пить, замораживать для косметических целей и даже принимать с ней ванны.
Сейчас предприятие сотрудничает с Алтайским Фондом МСП. Так, в ноябре 2019 года благодаря дружбе с центром "Мой бизнес" "АкваМастер" представил свою продукцию на выставках "Сибирская продовольственная неделя", "Питерфуд-2019" и получил новых клиентов.
О том, как воспринимают алтайские продукты в других регионах, как изменилась господдержка в последние годы, о важности хорошего оборудования и обучения гости расскажут ведущей Асе Хлыновской и всем слушателям "Эхо Москвы Барнаул".
Встречаемся в 17:00 на волне 69.11 УКВ. Также приглашаем послушать эфир на сайте fmprod.ru. Для этого нужно выбрать раздел "Слушать радио" / "Барнаул" / "Эхо Москвы".
Комментарии
заголовок ничего, кроме смеха, не вызывает
вот если бы "Абрамович заказал алтайской продукции на NNNN рублей", это была бы правда
согласен, амбициозный заголовок)
10.12.2019 12:42
гiсть
заголовок ничего, кроме смеха, не вызывает
Да и все эти заказные статьи "мой бизнес" вызывают только разочарование, насколько же тупо тратят бюджетные деньги.
Фото конечно агонь...
Это на фото богатейшие? Прямо обе?