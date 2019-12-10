Американский художник съел инсталляцию стоимостью 120 тысяч долларов

Показ инсталляции в виде банана, приклеенного к белой стене, прекратили в США из-за ажиотажа. Поводом повышенного внимания публики стал поступок американского художника Дэвида Датуна. Он отклеил фрукт от стены и съел.
Свой перформанс он назвал "Голодный артист", а также сказал, что эта инсталляция под названием "Комедиант" была очень вкусной.
Представители галереи отметили, что подобный поступок не нанес вреда художественному произведению, поскольку "Комедиант" – это идея. А банан все равно меняют, когда он начинает портиться.
Комментарии
Это прорыв в искусстве!
Тот момент когда здравый смысл был изнасилован в чистом виде. Уж нет, лучше вы негритянок наряжайте в белые чулки и пусть они танцуют белого лебедя
вот так и накручивают ВВП
Приходы, дарагой, у мэна этих бананасов переспэвших - кушай не хачу.