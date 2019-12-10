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Новости

Американский художник съел инсталляцию стоимостью 120 тысяч долларов

, ИА "Амител"
Банан, приклеенный к стене – это идея
Фото: The Sun

Фото: The Sun

Показ инсталляции в виде банана, приклеенного к белой стене, прекратили в США из-за ажиотажа. Поводом повышенного внимания публики стал поступок американского художника Дэвида Датуна. Он отклеил фрукт от стены и съел.

Свой перформанс он назвал "Голодный артист", а также сказал, что эта инсталляция под названием "Комедиант" была очень вкусной.

Представители галереи отметили, что подобный поступок не нанес вреда художественному произведению, поскольку "Комедиант" – это идея. А банан все равно меняют, когда он начинает портиться.

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

10.12.2019 11:20
- гость -

Это прорыв в искусстве!

10.12.2019 11:37
- гость -

Тот момент когда здравый смысл был изнасилован в чистом виде. Уж нет, лучше вы негритянок наряжайте в белые чулки и пусть они танцуют белого лебедя

10.12.2019 12:21
- гость -

вот так и накручивают ВВП

10.12.2019 12:39
- гость -

Приходы, дарагой, у мэна этих бананасов переспэвших - кушай не хачу.

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