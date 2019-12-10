Жительница Ростова обратилась в полицию из-за кражи вещей в Dota 2

Жительница Ростова-на-Дону обратилась в полицию с необычным заявлением. Она сообщила, что у нее украли внутриигровые предметы в Dota 2, пишет 161.ru.
"В ночь с 22 на 23 февраля этого года мой компьютер подвергся хакерской атаке. В результате были украдены вещи из игры Dota 2. Они были на игровой платформе Steam, и эти вещи имеют материальную ценность, я покупала их за реальные деньги. 1 марта я обратилась с заявлением в отдел полиции Октябрьского района. Я около двух часов сидела в отделе, пока заявление не забрали. Сотрудники смеялись и не хотели его принимать, но я настояла", – рассказала девушка изданию.
Сумма нанесенного ей ущерба составила 31 тысячу рублей. Потерпевшая пояснила, что заявление она решила написать после того, как узнала о похожей истории, когда у игрока из Мурманска пропали предметы на 5 тысяч рублей и похитителя удалось найти.
Спустя полгода ее обращение вернулось назад с пояснением, что оснований для возбуждения дела нет. Тогда настойчивая геймерша узнала о существовании в полиции специального отдела, который занимается такими делами и обратилась уже туда.
"Я слышала уже комментарии о том, что все это ерунда, но я потеряла фактически реальные деньги, и теперь мне из принципа не хочется все оставлять", – пояснила девушка.
Комментарии
И этим дурам детей рожать.........
Привет с большого бодуна
А говорят у нас люди голодают
Кто то голодает, а у кого то жемчуг мелкий. И тот и тот жизнью недовольны