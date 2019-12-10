Миллионы россиян с 2020 года не смогут использовать WhatsApp

Мессенджер WhatsApp перестанет работать на операционной системе Windows Phone с 31 декабря 2019 года, сообщают "Известия".
С февраля 2020 года приложение прекратит работу на платформах Android до версий 2.3.7 и iPhone с операционными системами до iOS 8 включительно.
Представители сервиса объяснили, что прекращают работу на платформах, которые не позволят расширять функции мессенджера в будущем.
На устройствах с Android 4.0.3 и выше, iPhone c iOS 9 версии и более поздними версиями софт будет работать. Также сервис обмена сообщениями будет доступен на платформах Linux KaiOS 2.5.1 и старше, включая JioPhone и JioPhone 2.
Комментарии
Телега наше всё.
Так и знал, что халява с ватсаппом постепенно должна заканчиваться. А то сидишь дома с вайфаем и звонишь нахаляву в Германию, это несерьезно
миллионы бактерий умрут!
Так и знал, что халява с ватсаппом постепенно должна заканчиваться
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чтобы найти у кого-нибудь андроид ниже 4.0, надо очень постараться
количество пользователей пренебрежительно мало, кто-то уже не пользуется, но где-то там может быть осталась информация о телефоне и его версии
10.12.2019 12:38
гiсть
чтобы найти у кого-нибудь андроид ниже 4.0, надо очень постараться
Так 4.0 следующий этап и так до бесконечности. Чтобы телефоны новые продавались. Скоро побачим. Почуем еще новости
10.12.2019 12:33
гость
Кто мешает дома сесть со скайпом и звонить?
12:13, согласен, вот только со звонками в телеге, все плохо, не знаю из-за блокировок или еще чего, но плохо!
у них все чешется, если народу хорошо,надо какую-нибудь гадость сделать
10.12.2019 13:30
гость
У разработчиков вацапа чешется?
Программ для разговора через интернет очень много. Минус, что они должны быть установлены у всех.