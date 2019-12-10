Миллионы россиян с 2020 года не смогут использовать WhatsApp

Мессенджер WhatsApp перестанет работать на операционной системе Windows Phone с 31 декабря 2019 года, сообщают "Известия".
С февраля 2020 года приложение прекратит работу на платформах Android до версий 2.3.7 и iPhone с операционными системами до iOS 8 включительно.
Представители сервиса объяснили, что прекращают работу на платформах, которые не позволят расширять функции мессенджера в будущем.
На устройствах с Android 4.0.3 и выше, iPhone c iOS 9 версии и более поздними версиями софт будет работать. Также сервис обмена сообщениями будет доступен на платформах Linux KaiOS 2.5.1 и старше, включая JioPhone и JioPhone 2.
Комментарии
Телега наше всё.
Так и знал, что халява с ватсаппом постепенно должна заканчиваться. А то сидишь дома с вайфаем и звонишь нахаляву в Германию, это несерьезно
миллионы бактерий умрут!
Так и знал, что халява с ватсаппом постепенно должна заканчиваться
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чтобы найти у кого-нибудь андроид ниже 4.0, надо очень постараться
количество пользователей пренебрежительно мало, кто-то уже не пользуется, но где-то там может быть осталась информация о телефоне и его версии