Под Барнаулом продают часть острова под турбазу

Часть острова на правом берегу Оби в 20 км от Барнаула выставлена на продажу за 2 млн рублей. Соответствующее объявление разместило агентство недвижимости на Avito.ru. Площадь участка – 7 гектаров.
Участок, говорится в объявлении, расположен ориентировочно около Бобровки, недалеко от острова Татарского. На карте он представлен как Пересёлочный. Территория омывается Обью и ее притоками.
Участок покрыт растительностью. Его статус предполагает сельхозиспользование, хотя в объявлении говорится о возможности "организовать круглогодичную базу отдыха". Собственник согласен на торг.
Комментарии
Интересненько, а кто собственник народной собственности?
смешно
земля изрезана
вот то, что зеленым выделено на картинке - то продается
в середине белые участки - лес и водоемы - они не входят в площадь участка
а так - висяк: на острове, отрезан, в пойменной зоне.
и назначение указано: сельхоз.
НАЗОВИТЕ ИМЯ И ФАМИЛИЮ ПРОДАВЦА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! И КОГДА И КТО ЕМУ ПРОДАЛ ЭТОТ ОСТРОВ..ГЛАВНОЕ КТО???????????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Рядом с дядькой в фуфайке-целинником на улице Островского-земля,которая принадлежит какому-то москвичу.Ну и возле села Бобровка землица "принадлежит" какому-нибудь соответствующему лицу.
Продолжаем дружно смотреть "что там у хохлов", а чиновники в это время страну продают. Реликтовый бор - под вырубку в частные руки. ТЭЦ и трубы - олигарху для обогащения. Землю - хоть кому, кто хоть что-то за неё даст.
10.12.2019 13:03
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ТЭЦ и трубы это продолжение наших батарей. Можно сказать наши батареи втихаря продали олигарху.
там же при паводке походу всё под воду уходит
10.12.2019 12:49
newozmochno_yandex
В Бобровке расположены известные базы отдыха. Видимо им и принадлежит.
А тебе то чё?
Бастуем сидя на диване - ура товарищи - это наше ВСЁ! – вернее это все на что ВЫ способны!