Что звезды спорта и депутаты говорят о решении WADA в отношении России

9 декабря исполком WADA принял решение об отстранении России от международных соревнований на четыре года из-за махинаций РУСАДА с антидопинговыми пробами. Спортсменам, не замешанным в допинговых скандалах, разрешили выступать под нейтральным флагом. Такое решение для многих не стало неожиданностью, но тем не менее вызвало недовольство.

"Это не просто жесткое решение, это решение, прежде всего, несправедливое. Оно несправедливо по отношению к нашим спортсменам. Если и есть виновные в нарушениях или люди, которые манипулировали данными, то это никак не спортсмены. И наказывать таким образом их несправедливо", – отметил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. По его мнению, Россия должна занять жесткую позицию в этом вопросе и бойкотировать олимпиаду.

Хоккеист Александр Овечкин назвал решение WADA неприятным для спортсменов, которые готовились к соревнованиям. "У нас еще достаточно времени до Олимпиады, чтобы обдумать, как лучше поступить. Надеюсь, все будет в порядке", – добавил он.

Примечательно, что бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и нынешний руководители РУСАДА на эту новость отреагировали спокойно.

"Наконец Россия понесет заслуженное наказание за свои допинговые грехи. Пусть каждая коррумпированная нация, пытающаяся придерживаться схем, по которым действует Россия, примет во внимание сегодняшнее важное решение", – цитирует бывшего главу антидопинговой лаборатории Родченкова CNN.

А действующий генеральный директор РУСАДА не видит возможности изменить решение исполкома через апелляцию и согласен с тем, что махинации с результатами проб были.

"Многие ожидали более мягкого решения? Это спортивные власти предлагали такую повестку. Я никогда не говорил о более мягких санкциях. Все, что произошло, произошло предсказуемо. Это все прописано в документах, WADA опиралась на это. Нечего даже добавить", – сказал Ганус. И добавил: "Доказано, что в базе допинг-проб есть изменения, которые были сделаны в январе 2019, декабре 2018".

Легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов считает, что такое решение может погубить российский спорт, и уверен в том, что вердикт не носит политического окраса.

"Я очень расстроен таким вердиктом, я надеялся на другое решение. Этот бан может угробить наш спорт. А репутация сложно восстанавливается, это многолетний процесс. Были предположения, что мнения могут разделиться, но тут единогласное решение, это говорит о том, что аргументы против нас были более чем убедительные. Ни о какой политике здесь речь идти не может", – рассказал Фетисов RT.

Фигурист Алексей Ягудин поделился мнением о том, что хоккеисты и футболисты из-за отстранения не пострадают, а вот другим спортсменам придется нелегко.

"Уверен, что "накормленные" футболисты и хоккеисты способны пережить эту ситуацию. А вот ребят из других видов спорта искренне жаль. И говорю я про "чистых" спортсменов. Не про тех, кто употреблял допинг – этих ребят мне не жалко", – написал он в Instagram.

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс воспринял это решение как свое личное переживание и рассказал о том, как из-за ошибочного вердикта его лишили золотой медали.

"Это катастрофа для спорта. Вы лишаете надежды детей, которые не имеют к произошедшему никакого отношения. Точно так же, как на Олимпиаде 1988 года Международный олимпийский комитет, по сути, отобрал у меня золотую медаль. Аудитория со всего мира тогда видела, что организация совершила ошибку, это стало ударом по репутации олимпийского бокса. Сами посудите, вы лишили парня медали, и при этом никому дела нет, вы даже не пытаетесь поправить ситуацию! Понимаете, что были неправы, но даже пальцем не пошевелите. А ведь речь о финале Олимпийских игр! Это же история", – рассказал Джонс RT.

Именитые биатлонисты Йоханнес Бе и Мартен Фуркад также поделились своим мнением по поводу сложившейся ситуации.

"Если Россию отцепят, то должны представить доказательства, выложить на стол, сделать доступными онлайн, чтобы каждый мог ознакомиться. Нельзя просто взять и сказать, что Россия отстранена на основании каких-то секретных материалов", – отметил Бе.

Фуркад, в свою очередь, выступил за то, чтобы "чистые" спортсмены смогли принимать участие в соревнованиях.

"Моя главная мысль – у "чистых" атлетов при любом раскладе должна быть возможность соревноваться. Нельзя отстранять кого-то от чемпионата мира и Олимпиады только на основании паспорта", – сказал он.

Теперь у России есть 21 день на подачу апелляции, чтобы оспорить решение WADA в отношении РУСАДА. Окончательный вердикт вступит в силу только после ее рассмотрения в Спортивном апелляционном суде.