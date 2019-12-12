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Маленькая Швейцария под Белокурихой: здесь ждет максимальная концентрация энергии

, ИА "Амител"
Спортивный сезон зимы 2019-2020 в самом разгаре. Какие склоны уже покоряют лыжники и сноубордисты?

Круче гор могут быть только горы. Алтайские.

И причина этого проста. Уже давно ни для кого не секрет, что Алтай является местом силы. Сюда стекается огромное количество людей со всей России и из-за рубежа, чтобы получить колоссальный энергетический заряд, впитать в себя мощь особой атмосферы, найти вдохновение и избавиться от негатива.

А лучший способ сделать все это – разогнать по телу адреналин. Зима, огромные массы снега, склоны и виражи, спортивное обмундирование, лыжи и сноуборд. Нет, это далеко не случайный набор слов. Это залог успешного зимнего отдыха на Алтае.

В Швейцарию лететь не придется. Она гораздо ближе, чем кажется. Десятилетний опыт по организации комфортабельного активного зимнего отдыха позволяет горнолыжному комплексу "Давегор" гарантировать своим гостям высокий уровень сервиса и индивидуальный подход к каждому любителю скоростных приключений.

Четыре ухоженные горнолыжные трассы общей протяженностью более шести километров увлекут вас в мир высоких скоростей, навстречу ощущению свободы. Каждая из трасс обладает неповторимым рельефом. Центральный склон – самый широкий и пологий, боковые трассы имеют несколько виражей с уклонами и небольшими трамплинами. Для сноубордистов подготовлен бонус – отдельная, очень узкая и позволяющая развивать невероятную скорость трасса. Тот, кто рискнет ее покорить, получит особый заряд адреналина, преодолеет собственные страхи и познает свои спортивные способности.

При этом если вы только начинаете путь лыжника или сноубордиста, специально для вас создан отдельный склон. А помощь квалифицированного инструктора ускорит процесс обучения и превратит вас в фаната снежной зимы с ее возможностями для активности и спорта.

Еще не приобрели снаряжение или сомневаетесь, есть ли в этом смысл: вдруг что-то пойдет не так и спуски на лыжах или сноуборде не придутся вам по душе? Горнолыжный комплекс "Давегор" предлагает прокат любого снаряжения, а также сноутюбингов (ватрушек). Стоит только попробовать, и все сомнения улетучатся – впоследствии вы будете ждать зиму с нетерпением, чтобы снова нестись по склону в сопровождении обжигающего, но такого дружелюбного ветра.

Бугельный подъемник, уютное кафе с детской зоной, аппетитным меню и демократичными ценами. Что еще можно добавить в преимущества? Пожалуй, близость расположения: "Давегор" находится в 40 км от Белокурихи и 250 км от Барнаула.

А все остальное стоит увидеть своими глазами и прочувствовать всем своим телом, заряженным на активную зиму.

 

Горнолыжный комплекс "Давегор"
Алтайский край, село Алтайское, Каимские пруды
Режим работы: выходные и праздничные дни с 10:00 до 17:00
Телефон: 8-960-956-34-87, 8-906-960-24-63, 8-906-941-60-86
E-mail: eoley@mail.ru
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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

12.12.2019 12:02
- гость -

Рекламщики еще те.. вы напишите длину трассы, ширину и перепад высот. Это куда интересней, чем "от Белокурихи 40км". Не нужна она, если хуже Мишиной горы, которая теперь есть в самой Белокурихе. Тот же самый подьемник.

12.12.2019 12:10
- гость -

Склон так себе, скучноватый, вариантов спуска не много, жирный минус бугельный подьёмник.

12.12.2019 12:20
гость

12.12.2019 12:02
- гость -

Полистай фотографии, там все написано.

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