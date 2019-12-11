Дом, который хочется, или Как выжить горожанину за городом

Жизнь за городом легка и приятна. Если бы не целый ряд "но" и "как". Но – как добираться до работы/школы/садика? Как чистить дорогу и двор? Как отапливать дом? Как отказаться от комфорта, который дает городская квартира? "А ты возьми да и проверь. Убедись на личном опыте", – посоветовали мне и предложили вместе с семьей провести несколько дней в новеньком доме в строящемся коттеджном поселке Лосихин остров.

Специально для тех, кто хотел бы переехать за город, но боится лишиться привычного комфорта, Лосихин остров запустил первый на Алтае тест-драйв загородного дома. Разве ж от такого отказываются? Вот и нас с детьми идея привела в восторг, и все вместе в выходные мы отправились тестировать прелести и неудобства загородного жилья. Что из этого получилось – читайте ниже.

Что за поселок Лосихин остров

Коттеджный поселок Лосихин остров располагается в 12 км от Барнаула, в Первомайском районе, не доезжая до села Фирсово. Свое название он получил от реки Лосиха, которая протекает рядом. В будущем на берег этой реки будут выходить участки коттеджей. А пока к строительству поселка только приступили. Сейчас полностью завершен первый дом. Еще пять – на стадии строительства.

При возведении коттеджей используется скандинавская технология: дерево, утеплитель и свайно-ростверковый фундамент. Это позволяет строить дома быстро и значительно снижает их себестоимость. Например, дом – "комфорт" – площадью в 125 кв.м, в котором нас поселили, построенный "под ключ" на участке 3 сотки, будет стоить примерно 4 млн рублей. Любишь сам делать ремонт, то такой дом обойдется и вовсе в 2 990 000. Есть и дешевле – это коттеджи "дуплекс", построенные на двух хозяев (площадь от 72 кв.м), от 2 млн рублей. Есть чуть дороже – от 125 кв.м и 8 соток земли и "премиум" (индивидуальные проекты на участках до 40 соток).

Быстрее чем думали

Итак, суббота, утро. Дети в школе, я в магазине закупаю продукты. К 12-ти все возвращаемся домой, загружаемся в машину и ровно в 12:30 стартуем. Весь путь от перекрестка Павловского тракта с улицей Малахова до коттеджного поселка занял 26 минут. И это через центр города! Даже задремать никто не успел.

Здравствуй, новый дом

И вот, здравствуй, новое жилище. Пока временное. Ежась от холодного ветра забегаем в прихожую и радостно выдыхаем: тепло! Очень тепло! Прихожая для троих людей в зимней одежде и с сумками оказывается маловата. А потому быстро распределяемся: самые младшие разуваются и не мешаются под ногами, самые мужественные возвращаются сквозь ветер и снег в машину, чтобы занести вещи. А потом все вместе бежим осматриваться. Наперегонки, чтобы самое интересное увидеть первым.

Комфорт обеспечен

А первым в глаза бросаются высокие потолки, светлые окна и большой стол с высокими барными стульями, нарядная елка и новогодняя сервировка. Вот и настроение новогоднее за месяц до праздника уже появилось. Удивило, что в тест-драйв доме есть не только необходимая мебель. Здесь есть вообще вся мебель и бытовая техника для комфортного проживания. Даже утюг. А также посуда и чистое постельное белье.

Восхищаемся полностью "упакованной" кухней – со шкафчиками, холодильником, микроволновкой и даже (о, счастье!) – кофемашиной, уже заправленной зернами кофе. Кстати, из крана идет чистейшая питьевая вода, у поселка своя скважина глубиной 160 метров, за водичкой, бывает, приезжают и из соседних поселков – там качественная вода в дефиците.

Заглядываем в гостиную, в которой можно легко разместиться большая компания друзей. По пути на второй этаж проверяем на прочность лестницу – красивую, удобную. Убеждаемся в ее надежности и бесшумности.

И открываем для себя два санузла. Оба – совмещенных. Один –на первом этаже с душевой кабиной и стиральной машиной. Другой – на втором этаже. Окно, две раковины – чтобы не толкаться, когда срочно надо умыться сразу двоим, ванна, унитаз и биде.

Все спальни, а их три, расположены на втором этаже. Кстати, одну комнату можно превратить в кабинет или домашнюю библиотеку. А можно оборудовать кабинет под самой крышей – высота мансардного этажа позволяет, да и стационарную лестницу наверх можно продолжить, место есть, но пока здесь откидная лестница.

Посидеть на шести стульях

Каждая комната обставлена так, как если бы здесь уже жила семья: мягкая мебель, шкафы, картины, шторы. В детской есть даже "растущая" парта и "рисовальная" стена.

Раз восемь исследовав лестницу, побегав, попрыгав, потолкавшись и умудрившись ни разу не подраться, банда отправилась тестировать обеденную зону. Большой красивый стол в стиле лофт в окружении высоких барных стульев привлекал внимание еще с порога. В углу – нарядная елочка, на столе – праздничная сервировка со свечами.

Чтобы удобно усесться, некоторым приходилось буквально вскарабкиваться на высокие стулья. Но это не остановило от того, чтобы посидеть на каждом по нескольку раз, выбирая для себя самый-самый. "Давай домой такие же купим. Смотри, как здорово!". Впрочем, после того как пришлось залезть и слезть на табурет несколько раз, было решено, "когда мы сюда переедем" поставить "стол чуть-чуть пониже и стулья тоже, и чтобы со спинками".

Поездка за город для нашей семьи – это всегда праздник. Праздник за городом – это шашлыки. Изменять древней традиции мы не стали и в этот раз. Все необходимое привезли с собой. Но если бы что-то забыли, не страшно: рядом, в 15 минутах ходьбы, хороший магазин, где можно закупить все, что нужно.

Кстати, из кухни еще одна дверь ведет на улицу. Летом здесь предполагается терраса или зона для барбекю. А сейчас за огромными окнами снег и лес. Красота!

И никаких соседей

Про соседей (вернее, про их отсутствие) в эти два дня мы вспоминали часто. В первую очередь тех, кто снизу. В нашей городской квартире не побегаешь. И даже на громкий смех раздается стук по батарее: внизу живет одинокая пожилая женщина, которая считает, что в квартире "должна всегда стоять идеальная тишина".

Здесь бегать можно. Прыгать – сколько душе угодно. Так что оторвались "и вприпрыжку, и на месте, и двумя ногами вместе". По очереди стояли на первом этаже, прислушиваясь: "Как-то тихо прыгаешь, ничего не слышно! Давай громче! Еще громче!" "Мне тут точно жить понравится, звукоизоляция классная", – замечтался старший, дома болезненно реагирующий на рано просыпающуюся в выходные сестру.

"Мы с Хаврошей (любимая кошка) тут такие скачки сможем устраивать! И никаких соседей!" – умилялась младшая. "И сверху никто не зальет!" – вспомнил старший наш посиневший потолок после того, как у соседей сверху стиральная машина "поплыла" вместе с джинсами.

Без телевизора

Телевизора на время нашего переселения в доме не было. Его просто еще не успели доставить. Но об этом предупредили заранее. Значит, будем играть, решила Даша и, взяв ответственность за развлечения на себя, уложила в сумку все настольные игры, которые нашла дома.





Весь вечер мы провели на втором этаже. Дети примеряли себя на разные спальные места, а я еще раз уверилась, что сказка про Машу, которая попробовала все стулья и кровати в доме трех медведей, родилась не просто так.

Потом мы размышляли, как бы сами расставили мебель, чего еще не хватает, где бы построили баньку. И, конечно, играли. Шахматы, шашки, домино, "монополия"... И кто-то понял, что вечер без телевизора бывает намного интереснее.

"Мы сто лет так не играли вместе. Так хорошо, что тут нет телевизора", – восхищалась младшая. "А мама ноутбук не взяла, так бы сидела и стала работать что-нибудь", – язвил старший.

Тепло. Совсем тепло

Когда мы собирались "тестировать" дом, построенный по скандинавской технологии, я очень переживала, что будет холодно. Никакие технологии не способны сразиться с сибирской зимой, уверяла я окружающих. Даже порывалась одеял с собой набрать потеплее. А вечером, когда мы уже искупавшись в огромной ванной (горячая вода в доме тоже есть!), ложились спать, возникла неожиданная проблема: нам стало очень жарко. Пришлось звонить "хозяевам" и уточнять, как уменьшить температуру. Дом отапливается газом, и все необходимое оборудование находится внутри. Создать комфортные условия оказалось легко и просто. Даже легче, чем в городской квартире.

Кстати, оказалось, что мы провели в "гостевом доме" самые холодные выходные этой зимы – температура за окном днем опускалась до -26 градусов, в доме этого не чувствовалось.

"Домик, я не хочу с тобой прощаться"

Всю ночь дул ветер и шел снег, и были опасения, что выезжать из недостроенного поселка придется с трудом – маленькая машинка вряд ли легко преодолеет наметенные сугробы. Но волновались мы зря. Дорога утром была прочищена. Поселок еще не построен, а управляющая компания уже работает. Прогулка по улице, завтрак за "новогодним" столом, еще пара игр и нам пришло время возвращаться в город.

"Домик, до свидания, я не хочу с тобой прощаться!" – кричала дочка, когда мы отъезжали.

Резюме:

Расставаться с домом действительно было жаль. Проектировщики говорят, что дом такого плана, как наш "гостевой" коттедж уровня "комфорт", рассчитан на небольшую семью из двух, максимум трех человек и нам здесь было очень комфортно. Мы совершенно не задействовали "гостиную" на первом этаже, все время обитая либо в обеденной зоне, либо на втором этаже – благо комнаты просторные и места достаточно для игр и экспериментов.

На личном опыте наша семья убедилась, что бояться холода в скандинавских домах не нужно – они очень теплые. На первом этаже система "теплый пол", за что ноги были очень благодарны после долгой зимней прогулки.

Газовое отопление, горячая вода, все коммуникации подключены – не ощущалось никакого дискомфорта после городской квартиры.

Поселок расположен близко и к городу, и трассе, но при этом от трассы Лосихин остров защищает лесополоса, и даже зимой сквозь деревья она почти неразличима. В поселке тихо и полное ощущение "деревенского раздолья".

Возвращаясь домой, до центра города мы доехали за 15 минут – почти космическое время после часовых пробок зимой на Павловском тракте. Кстати, до поселка и обратно ходит еще и общественный транспорт. То есть добраться до школы/садика/работы в Барнауле довольно просто.

Впрочем, в Лосихином острове запланировано строительство своего собственного детского сада. А также современной детской площадки с игровыми комплексами, фитнес-центра и даже пляжа и парковой зоной. Есть и свое рыболовное озеро. То есть об экологической составляющей здесь не просто помнят, о ней заботятся.

А еще у этого поселка есть даже своя философская концепция – Хюгге (Hygge). Это понятие возникло в скандинавских странах и обозначает чувство уюта и комфортного общения с ощущениями благополучия и удовлетворенности.

В рамках этой концепции разработан и сам поселок: уютные дома, светлые оттенки, мягкое освещение. Жители поселка знают друг друга в лицо и регулярно ходят в гости. А для жителей разработан ряд простых, но очень важных правил. Например, тут не разрешается мусорить, держать скот, установлены временные границы для шумных работ, а разрешенная скорость автомобиля во время движения по улицам поселка – не более 20 км в час. Все эти правила направлены на то, чтобы жизнь в Лосихином острове была комфортной для всех.

Такое вот практически "государство в государстве", сочетающее городской комфорт и домашний уют. Захотелось вернуться, причем на этот раз уже навсегда.

Отдел продаж ООО "Индиго"

Тел. 8-923-245-91-05

Сайт: лосихиностров.рф

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