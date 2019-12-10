На Алтае незаконно срубили больше 230 "новогодних" пихт

В Залесовском районе полицейские изъяли 231 "новогоднюю" пихту. Деревья срубили незаконно и хранили на складе деревоперерабатывающего предприятия, сообщили в региональном управлении МВД.
То, что на складе хранятся праздничные "елки", выяснили сотрудники местного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. Никаких документов, подтверждающих, что деревья срубили законно, полицейским не предоставили. Ущерб лесному фонду составил более 1,5 млн рублей.
По предварительным данным, пихты спилили еще в середине ноября. Среди подозреваемых – пять человек. На складе изъяли пять бензопил, топор, два трактора и автомобиль.
Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная рубка лесных насаждений". Наказание по этой статье предполагает штраф от 1 млн до 3 млн рублей и лишение свободы до 7 лет.
Комментарии
На складе изъяли пять бензопил, топор, два трактора и автомобиль.
Могли бы и одежду с подозреваемых снять. Ну а что, если грабить так грабить.
А срубленные пихты теперь кому достанутся?