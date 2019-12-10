В поселке Барнаула, где дети не могли нормально добраться до школы, расчистили дорогу

Дорогу, по которой ездит автобус, чтобы забрать детей из поселка Ильича в школу № 56, расчистили, сообщили в пресс-службе мэрии Барнаула. 9 декабря, напомним, ребятам пришлось 2 км идти пешком, потому что из-за нечищеной трассы автобус за ними просто не пришел.
Местные жители рассказывали, что дорогу замело так сильно, что по ней не могут разъехаться два маршрутных автобуса.
Как сообщили в администрации Барнаула, маршрут школьного автобуса проходит по ул. Понтонный Мост, по той же дороге, где ездит автобус № 2. За содержание этого участка отвечает "Автодорстрой" Барнаула.
В ночь с 9 на 10 декабря дорогу расчистили. Движение по школьному маршруту восстановили.
Однако руководителю "Автодорстроя" поставили ситуацию на вид и указали на "недопустимость дорожной ситуации, препятствующей прохождению школьных маршрутов и маршрутов общественного транспорта".
В мэрии также добавили, что перебоев в работе автобуса № 2 не установлено. И предложили сообщать о недостатках зимнего содержания дорог Барнаула по телефону 504-360.
Комментарии
" руководителю "Автодорстроя" поставили ситуацию на вид и указали" - в свою очередь, руководитель указал другое направление всем указчикам...
а кто у нас в городе отвечает за чистку тротуаров? возле 103 школы не тротуар и даже не утоптанный снег, а ледяная полоса...