"Здесь не равнина, здесь климат иной". Завораживающая красота алтайских гор

Фото: Максим Наземцев
Будничная суета, заботы, проблемы давно стали стилем жизни для нас. И все-таки иногда полезно отвлечься, вспомнить о том месте, рядом с которым мы живем. Вырваться из бетона города и подышать воздухом свободы может каждый барнаулец. Алтай, бесспорно, стоит тех песен, стихов, книг, которые ему посвящены. Но все слова становятся лишними, когда оказываешься в горах Алтая. Фотограф Максим снимает Горный давно. Посмотрите его фотографии и вспомните о том баснословном везении иметь возможность наслаждаться видами этих мест.
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