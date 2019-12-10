BTS по-русски. Максим Фадеев представил свою новую группу в стиле k-pop

Максим Фадеев представил своих первых артистов после роспуска его лейбла MALFA. Он рассказал, что при создании коллектива вдохновлялся азиатскими идолами.
Фадеев отметил, что Inki не пытаются слепо копировать южнокорейские музыкальные коллективы, а создают "уникальный код" и передают особую визуальную составляющую, что, по его мнению, немаловажно в музыкальных выступлениях.
Пользователи Сети положительно оценили первый клип новой группы. На официальную страницу коллектива в Instagram за несколько дней подписались более 18 тысяч человек.
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