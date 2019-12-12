Долой банальность: какие подарки на Новый год покорят своей оригинальностью

Приближается самый волшебный праздник года. Чего вы ждете больше всего? Длинных выходных, оливье, ящик мандаринов, утренники или корпоративы? Все это прекрасно, но куда без самого главного – подарков? О необходимости использования корпоративных презентов говорили уже много. Если вы все еще сомневаетесь в целесообразности вложений такого характера, то вам сюда.
Согласитесь, что радовать и удивлять подарками приятно не только близких и родных, но и сотрудников, коллег, ключевых партнеров по бизнесу. Креативные презенты в солидной праздничной упаковке при достойной подаче способны возродить в нас искреннюю детскую веру в новогодние чудеса.
Что же ценится в новогодних подарках к Новому, 2020 году?
Неизменным остается фундамент:
- оригинальная концепция,
- качество исполнения.
Не сдают своих позиций на сувенирном рынке экоподарки. Природный материал, функциональные продукты, дары лесов, лугов, полей – неизменные составляющие новогодних подарочных наборов. Посмотреть примеры и оформить заказ можно здесь.
И самый главный тренд среди сувениров Нового, 2020 года – это его символ, Белая Металлическая Крыса.
Этот сообразительный и любопытный зверек покровительствует тем, чья работа связана с интеллектуальным трудом. А еще он очень любит сюрпризы! Новый, 2020 год при грамотном обращении с финансами подарит материальное благополучие и реализацию бизнес-проектов. Так что зверек, приносящий удачу, должен быть в каждом доме и офисе.
Поэтому никого и не удивляют набирающие популярность элементы новогоднего дизайна по мотивам сказки Эрнста Гофмана "Щелкунчик и Мышиный король". Скатерти с изображением сказочных персонажей, свечи в виде мышей и Щелкунчиков, игрушки, орехоколы на любой вкус предлагают производители сувениров и новогодней атрибутики. Творческая лаборатория "АлтайБрэнд" не осталась в стороне от этой идеи. Компания создала отдельную линейку тематических подарочных презентов. "Винтажная коллекция" погрузит в сказочный мир, приоткроет завесу рождественских тайн и подарит волшебство приятных детских воспоминаний.
Подарить то, что желают
Стопроцентное попадание с подарком обеспечено, если вы угадаете предпочтения одариваемого человека. Чаще всего к Новому году запрашивают:
- Настольные игры и головоломки. Компания "АлтайБрэнд" предлагает как отдельно презентабельные настольные игры, выполненные из натурального дерева (например, шахматы или скрэбл), так и наборы с полезными и вкусными вложениями, которые дополняет игра. Прекрасная альтернатива бутылке игристого и коробке конфет!
- Наборы чая/кофе. Чтобы привычный, но пользующийся спросом напиток заиграл новыми красками, "АлтайБрэнд" оформляет чай, кофе в дизайнерскую упаковку и дополняет подарочный набор оригинальными десертами и сувенирами, создающими уют и располагающими к приятной беседе и чаепитию.
- Новогоднюю атрибутику для интерьера. Линейка эксклюзивных новогодних сувениров от "АлтайБрэнда" тому яркий пример.
- Брендированную канцелярию, алкоголь и сладости. Не ново, но тем не менее из года в год подарки такого плана пользуются спросом, рынок переполнен в этой нише, выбор огромен. Если останавливаете выбор на этой продукции, то уделите должное внимание оформлению. Например, алкоголь достойно смотрится в деревянной упаковке, и такая подача визуально увеличивает его стоимость и повышает статусность.
Корпоративные подарки не должны становиться предновогодней головной болью руководителей и их помощников. Порадовать клиентов, партнеров и сотрудников необычными и запоминающимися подарками проще, чем вы думаете. Планируя для сотрудников праздничный фуршет, вечеринку, не пренебрегайте корпоративными подарками. Ведь даже небольшой сувенир – это проявление личного отношения и внимания.
Компания "АлтайБрэнд"
г. Барнаул, ул. Короленко, 40, 2 этаж
E-mail: client1@altaybrand.ru
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