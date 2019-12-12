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Долой банальность: какие подарки на Новый год покорят своей оригинальностью

, ИА "Амител"
Раскрываем свежие тренды и нетривиальные идеи презентов к Новому, 2020 году

Приближается самый волшебный праздник года. Чего вы ждете больше всего? Длинных выходных, оливье, ящик мандаринов, утренники или корпоративы? Все это прекрасно, но куда без самого главного – подарков? О необходимости использования корпоративных презентов говорили уже много. Если вы все еще сомневаетесь в целесообразности вложений такого характера, то вам сюда.

Согласитесь, что радовать и удивлять подарками приятно не только близких и родных, но и сотрудников, коллег, ключевых партнеров по бизнесу. Креативные презенты в солидной праздничной упаковке при достойной подаче способны возродить в нас искреннюю детскую веру в новогодние чудеса.

Что же ценится в новогодних подарках к Новому, 2020 году?

Неизменным остается фундамент:

  • оригинальная концепция,
  • качество исполнения.

Не сдают своих позиций на сувенирном рынке экоподарки. Природный материал, функциональные продукты, дары лесов, лугов, полей – неизменные составляющие новогодних подарочных наборов. Посмотреть примеры и оформить заказ можно здесь.

И самый главный тренд среди сувениров Нового, 2020 года – это его символ, Белая Металлическая Крыса.

Этот сообразительный и любопытный зверек покровительствует тем, чья работа связана с интеллектуальным трудом. А еще он очень любит сюрпризы! Новый, 2020 год при грамотном обращении с финансами подарит материальное благополучие и реализацию бизнес-проектов. Так что зверек, приносящий удачу, должен быть в каждом доме и офисе.

Поэтому никого и не удивляют набирающие популярность элементы новогоднего дизайна по мотивам сказки Эрнста Гофмана "Щелкунчик и Мышиный король". Скатерти с изображением сказочных персонажей, свечи в виде мышей и Щелкунчиков, игрушки, орехоколы на любой вкус предлагают производители сувениров и новогодней атрибутики. Творческая лаборатория "АлтайБрэнд" не осталась в стороне от этой идеи. Компания создала отдельную линейку тематических подарочных презентов. "Винтажная коллекция" погрузит в сказочный мир, приоткроет завесу рождественских тайн и подарит волшебство приятных детских воспоминаний.

Подарить то, что желают

Стопроцентное попадание с подарком обеспечено, если вы угадаете предпочтения одариваемого человека. Чаще всего к Новому году запрашивают:

  • Настольные игры и головоломки. Компания "АлтайБрэнд" предлагает как отдельно презентабельные настольные игры, выполненные из натурального дерева (например, шахматы или скрэбл), так и наборы с полезными и вкусными вложениями, которые дополняет игра. Прекрасная альтернатива бутылке игристого и коробке конфет!
  • Наборы чая/кофе. Чтобы привычный, но пользующийся спросом напиток заиграл новыми красками, "АлтайБрэнд" оформляет чай, кофе в дизайнерскую упаковку и дополняет подарочный набор оригинальными десертами и сувенирами, создающими уют и располагающими к приятной беседе и чаепитию.
  • Новогоднюю атрибутику для интерьера. Линейка эксклюзивных новогодних сувениров от "АлтайБрэнда" тому яркий пример.
  • Брендированную канцелярию, алкоголь и сладости. Не ново, но тем не менее из года в год подарки такого плана пользуются спросом, рынок переполнен в этой нише, выбор огромен. Если останавливаете выбор на этой продукции, то уделите должное внимание оформлению. Например, алкоголь достойно смотрится в деревянной упаковке, и такая подача визуально увеличивает его стоимость и повышает статусность.
 

Корпоративные подарки не должны становиться предновогодней головной болью руководителей и их помощников. Порадовать клиентов, партнеров и сотрудников необычными и запоминающимися подарками проще, чем вы думаете. Планируя для сотрудников праздничный фуршет, вечеринку, не пренебрегайте корпоративными подарками. Ведь даже небольшой сувенир – это проявление личного отношения и внимания.

Компания "АлтайБрэнд"
г. Барнаул, ул. Короленко, 40, 2 этаж
E-mail: client1@altaybrand.ru
Отдел продаж: +7 (3852) 555-561, +7 (3852) 555-671; +7 (3852) 555-681
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