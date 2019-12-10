Коммунисты предлагают лишить часть алтайских депутатов ежемесячной выплаты

Фракция КПРФ в краевом парламенте подготовила законопроект, согласно которому депутаты, которые работают в краевом Заксобрании на профессиональной основе, то есть за зарплату, не должны получать еще и отдельную ежемесячную выплату на свою деятельность. Инициативу коммунистов планируется рассмотреть 19 декабря на сессии.
Сегодня в АКЗС 13 депутатов работают на освобожденной основе, то есть получают за это зарплату. Это преимущественно руководители: председатель и его зам, главы комитетов и некоторые их заместители. Остальные депутаты получают только ежемесячную выплату, с 1 января 2020 года она составит 32 тыс. рублей.
Ее можно тратить на депутатскую работу: аренду помещений, оплату транспортных услуг, канцелярию, помощь избирателям и т. д. С недавних пор депутатов обязали подтверждать документально все свои траты.
Во фракции КПРФ предлагают тем, кто и так получает зарплату, ежемесячные компенсации не платить. Это, по мнению коммунистов, "позволит сократить расходы бюджета Алтайского края и будет соответствовать принципу эффективности использования бюджетных средств".
Высвободившиеся деньги в КПРФ предлагают потратить на соцподдержку нуждающихся категорий граждан.
Комментарии
Стоило только не посадить Машу на зарплату, так она теперь у депутатов пытается деньги отобрать. Вот оно лицо КПРФ!