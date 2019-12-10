Жителям дома с рухнувшим балконом предложили переехать в съемное жилье

В Барнауле жителям дома, в котором рухнул балкон, предложили переехать в арендованное жилье, если они считают, что их жизни и здоровью угрожает опасность. Арендная плата при этом будет возмещаться из бюджета города, сообщили amic.ru в пресс-центре Барнаула.
Напомним, вечером 9 декабря в доме № 164 на улице Советской Армии со второго этажа рухнул балкон. А перед этим на него скатилась глыба льда с крыши здания. Что, по мнению специалистов, и является предварительной причиной обрушения.
Жильцы дома утверждают, что неоднократно обращались в свою управляющую компанию, чтобы она почистила крышу от снега. Однако ее в итоге очистили сегодня ночью – уже после обрушения балкона.
В пресс-службе города ИА "Амител" сообщили, что сразу же вечером на место происшествия выехали представители администрации Ленинского района, спасатели и городские аварийные службы. Пострадавших в результате инцидента нет. Инженерные коммуникации дома не повреждены. Сейчас место происшествия огорожено, а специалисты определяют необходимый перечень восстановительных работ.
Также в мэрии отметили, что у собственников пострадавшего дома перед управляющей компанией имеется задолженность в сумме 40 тысяч рублей – и как раз за текущее содержание жилья. В администрации города ситуация по данному объекту взята на контроль.
Добавим, дом № 164 по улице Советской Армии признан аварийным в 2016 году. Однако переселение людей в новое жилье запланировано на 2023-2024 годы.
Комментарии
предложили переехать в арендованное жилье
Арендная плата при этом будет возмещаться
Все дураков ищут. Понятно же, что какое-то время они будут компенсировать съем жилья, а потом дом снесут и они заявят "денег нет, вы держись там" Вот и остались люди без жилья.