В ГИБДД рассказали подробности аварии с пассажирским автобусом Барнаул – Новосибирск

Фото: 54.мвд.рф
Микроавтобус столкнулся с пассажирским автобусом Yutong в Черепановском районе, сообщили в МВД.
22-летний мужчина, управляя автомобилем Mercedes-Benz Sprinter, ехал из Новосибирска в Барнаул и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирским автобусом. В результате столкновения водитель фургона оказался зажат в кабине, а его пассажир, 28-летний мужчина, получил травмы грудной клетки.
Пассажиры автобуса не пострадали, однако 20 человек оказались на холоде. Часть из них отправили греться в попутные автобусы, а остальных разместили в патрульных машинах ГИБДД. Через некоторое время люди все-таки уехали в Новосибирск на следующем автобусе.
Комментарии
22 летний....... трындец. Зеленый еще, а уже доверили возить людей.
Я так понимаю, виноват бла-бла-кар?
10.12.2019 14:27
krash
На митинги ходить они уже в 15 лет "не зелёные". Дело не в зелени,а в воспитании . Мы им сейчас с детсада втыкаем про права, но до пенсии не вбиваем в голову про обязанности и ответственность. А воспитания без наказаний не бывает.
10.12.2019 14:27
krash
Тут не в молодости дело, а в ответственности. Есть молодые водители, а ответственность и навыки хорошие, а есть и 50 лет, но думаешь, кто же ему права выдал!
krash, Вас в школе читать не научили?
22 года виновнику, который выехал на встречку и влетел в автобус. Про возраст водителя автобуса в статье ни слова...
10.12.2019 15:31
111
Mercedes-Benz Sprinter, это разве не пассажирский микрик? Я плохо в машинах разбираюсь, может ошибаюсь...
10.12.2019 15:31
111
Mercedes-Benz Sprinter, это разве не пассажирский микрик? Я плохо в машинах разбираюсь, может ошибаюсь...
Может грузовой фургон