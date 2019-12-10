Секретные материалы. Жители Алтайского края заметили странную вспышку в небе

В ночь с 8 на 9 декабря жители Алтайского края заметили в небе яркую голубую вспышку. Пользователи социальных сетей стали делиться предположениями о том, что это было.
Свечение задержалось в небе буквально на секунду и исчезло. Его увидели жители Барнаула, Бийска, Новоалтайска, Алейска и ряда сел. Кроме того, заметили явление и жители Горно-Алтайска.
Любители астрономии отметили, что над регионом мог пролететь очень яркий метеор, а вспышка могла произойти при входе космического тела в атмосферу.
В социальных сетях пользователи в шутку предположили, что свечение спровоцировали инопланетяне, которые делали рентген Земли.
Комментарии
Тополь М сбили, который нетуда полетел. Было уже....
Вот что значит убрали астрономию в школах
Лицорука
Это называется "болид"
В голове твоей Тополь что ли сбили?
Это было восхитительно, дома всем покажу, и сам с удовольствием 10 раз посмотрю. Спасибо большое.
это был прорыв