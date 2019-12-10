Елочка с иголочки: в Барнауле продолжается установка снежного городка на Сахарова

Фото: Amic.ru
В Барнауле продолжаются работы по установке снежного городка и главной елки на площади Сахарова. Сюда уже завезли горки, лед и аттракционы. Над площадью рабочие настраивают гирлянды, а на самой елке появляются первые иголки.
Напомним, площадь Сахарова будет закрыта для движения до 17 января. На территории установят несколько металлических светящихся шаров, каркасных фигур в виде оленей, снеговиков и подарков. Торжественное открытие снежного городка пройдет 28 декабря. В 18:00 там начнется небольшой концерт и праздничный салют.
Комментарии
8,7 миллиона рублей. 8 700 000 рублей!!! Нравится ли вам ёлочка?
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Как может нравиться этот зеленый конус из ёршиков? Лучше уж живая. Пусть меньших размеров, но была бы ЁЛКА. А для высоты - поставить на постамент.
10.12.2019 15:16
- гость -
Слишком жирно, каждый год рубить большую здоровую ель и везти в Барнаул ради нескольких дней гуляний.
10.12.2019 15:26
- гость -
Слишком жирно, каждый год рубить большую здоровую ель
А тысячи пихт рубить и в Китай вывозить не жирно?
20-метровую шикарную ель! Украсит хоть район, хоть площадь Сахарова!