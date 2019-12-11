Жителей  Барнаула вновь приглашают на кастинг проекта "Дом 2"

Жителей Барнаула и других городов Сибири приглашают принять участие в кастинге реалити-шоу "Дом 2" на ТНТ, который пройдет 14 декабря в Новосибирске.
Как сообщают на телеканале, именно в этом городе создатели хотят найти новых героев популярного шоу, а может быть, и вторые половинки для нынешних участников проекта.
Кастинг состоится 14 декабря по адресу ул. Советская, 18, бар "Синий иней".
Проекту уже 15 лет и за это время в Барнауле был только один кастинг на участие в проекте. В другие разы они проходили в основном в Новосибирске. За существования шоу участники сыграли 18 свадеб. Это единственный проект на российском телевидении, который с вами семь дней в неделю утром, вечером и даже ночью.
Комментарии
чё прям в детском саду кастинг будет или в яслях?
В сауне !