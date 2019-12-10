В Минприроды опасаются, что в Алтайском крае наступит мусорный коллапс

Алтайский край оказался в числе регионов, где существуют большие проблемы с реализацией мусорной реформы, пишет РИА "Новости". Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин направил в проблемные субъекты письма с рекомендациями по выходу из "критической ситуации".
В регионах следует развернуть информационную кампанию, чтобы повысить собираемость платежей, особое внимание при этом уделив неплатежам юрлиц, а бюджетные организации должны погасить все задолженности за вывоз мусора, сообщается в обращении министра.
"Мониторинг ситуации с реализацией реформы обращения с твердыми коммунальными отходами показывает, что в ряде субъектов РФ возникла критическая ситуация. Минприроды фиксирует существенный риск прекращения оказания коммунальной услуги по обращению с ТКО потребителям", – цитирует РИА "Новости" текст письма.
При этом существует большой риск банкротства региональных операторов, а увеличить собираемость платежей с юрлиц не удается более чем на 70%, уточняется в документе.
Кроме Алтайского края, под угрозой коллапса находятся еще 15 регионов, сообщили в Минприроды. В их числе Республика Алтай, Новосибирская и Томская области. В ведомстве готовы переоценить нормативы накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), а также рассмотреть возможность компенсации для региональных операторов, чтобы помочь избежать мусорного кризиса.
Напомним, 11 ноября в Бийске пришлось ввести режим ЧС из-за скопившихся в городе отходов. Причиной этого стал конфликт регионального оператора с мусорным полигоном. В ситуацию даже вмешался премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Комментарии
Это нас готовят еще к одному повышению платы за мусор?
100%
15:15
Вас здесь каждый день к чему-то готовят. Пора уже вам пропить курс афобазола.
или курс алкоголя!
Я бы сказал ярко выраженное купюрное мышление. Или лучше - мышление от купюр.
А я вот не пользовался мусорооператорами. и договор не составлял, а в этом месяце бабах - прислали 788руб. пересчёт с января месяца И их не волнует, что я купил дом в августе, а за вывоз мусора платил еще на квартире в качестве комуналки. А им всё мало?
Ни баков нет, ни условий. По горячей линии ответили выставляйте на ПРОЕЗЖУЮ ЧАСТЬ.
Специально уточнил, на обочину может? Ответили - на проезжую часть, на обочине могут не заметить.
Ну блин, и всё им мало. куда тогда эти деньги идут? Раньше платили за мусор меньще - небыло банкротов, щас стали платить больше и банкрот