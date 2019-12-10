"Люди перепуганы". Жильцы дома с рухнувшим балконом боятся возвращаться в квартиры

Дом на ул. Советской Армии, 164 /Фото: Вячеслав Мельников
Жильцы дома на ул. Советской Армии, 164, где вечером 9 декабря рухнул балкон, будут искать другое жилье. Люди боятся находиться в аварийном доме. Об этом amic.ru рассказал Михаил Алейник, очевидец происшествия.
"Я вечером шел на балкон покурить. Если бы вышел буквально на 30 секунд раньше, меня бы не было. Раздался скрежет, и мимо окна пролетела льдина, потом я услышал грохот, а когда открыл дверь на балкон, его там уже не было", – вспоминает мужчина.
Это не первое ЧП в доме, говорит Михаил. Три года назад у здания рухнула стена. Тогда ее отремонтировали, и жильцы вернулись в квартиры. Теперь семьи планируют искать новое жилье.
"После такого ЧП многие просто боятся оставаться в доме, планируют снимать квартиры, уехать к родственникам. Видно, что люди перепуганы", – отмечает Михаил Алейник.
Руководители комитета по ЖКХ, районной администрации и обслуживающей организации 10 декабря провели встречу с жильцами. Людям напомнили, что по закону они могут снимать жилье, оплату которого компенсирует бюджет, или воспользоваться маневренным фондом.
"В настоящее время за предоставлением помещений маневренного фонда, компенсацией расходов по найму другого жилого помещения в комитет жители не обращались", – сообщили в администрации города.
Справка
Дом на ул. Советской Армии, 164, признан аварийным в 2016 году. По данным сайта "Реформа ЖКХ", здание должны расселить к 1 сентября 2025 года, а к сентябрю 2026 года – снести.
Комментарии
за компенсацией расходов по найму другого жилого помещения в комитет жители не обращались
Интересно, у всех есть где жить
Я п вообще на такие балконы не выходил, держатся на честном слове. И судя по тому, сколько снега на соседнем - немудрено, что они падают.