Жители Бийска напуганы бродячими собаками. Сейчас рвут котов, но доберутся и до людей

В сообществе "Инцидент Бийск" местные жители опубликовали ужасный ролик, на котором видно, как стая бродячих собак набросилась на беззащитного кота.
Автор сообщения уточнил, что инцидент произошел неподалеку от школы № 19 и призвал горожан быть аккуратными, особенно в вечернее время. Голодная стая может кинуться и на человека.
Свои опасения бийчане высказали в комментариях. Не исключено, что следующей жертвой псов станет ребенок. Но при этом меры для разрешения этой ситуации никто не принимает. Горожане готовы пойти на отчаянные меры, чтобы избавиться от потенциальной опасности на улицах Бийска.
Комментарии
А в этом ,как его, Бийске, вообще мер, администрация есть?
а стрелять в городе нельзя...
Собаки котика догнали. Событие на всю страну.
Путину об этом на прямой линии говорили? А Медведеву говорили ? Нет. Сами виноваты!!
Наукоград.
Раз накормить фаршиком и вопрос решится
Мэра и прочих слуг народа на членовозах возят до подъезда, они по тёмным улицам не ходят, поэтому и проблемы не видят, ....
Да ладно, что бояться то? Они же кастрированные
Мама мия, почитал. Весь ВК перепуган одним видео.
Собаки почти все домашние. Видно, что ухоженные.
Ребят вы смеётесь пока ребенка не порвут. В Барнауле было такое 2 года назад. Тоже все смеялись и отстаивали собачек, ониже бедные, бездомные....они хищники по натуреи любой страх для них сигнал атаковать.
В общем я поражена не долюдями которые дальше своего любимого носа не видят. Вот такие и сидят у нас в чинушах
Ну на самом деле так оно и есть. Сначала кот, потом кто по крупнее.
10.12.2019 16:28
АБОРИГЕН
Это верно про людей.
А у собак даже болонка будет гоняться за котэ.
Это частный сектор. Там всегда будет много собак.
Их на ночь отпускают погулять, промятся.
Раз накормить фаршиком и вопрос решится
не вариант, зеленые любитель животных перевозбудятся...
Собак чипируют, за них платят налог. Безнадзорная собака полиция вызывает ветеринаров, усыпили, по чипу определили хозяина, нехилый штраф, если нет чипа в приют. Но это в гейропе, а в русском мире вот так!
не вариант, зеленые любитель животных перевозбудятся...
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зеленые перевозбудятся и успакоятся, а если хозя узнает, что ты его любимых собачек потравил, он тебе дом сожгёт.