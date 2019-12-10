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Новости

Жители Бийска напуганы бродячими собаками. Сейчас рвут котов, но доберутся и до людей

, ИА "Амител"
Проблему с брошенными животными никто не решает

В сообществе "Инцидент Бийск" местные жители опубликовали ужасный ролик, на котором видно, как стая бродячих собак набросилась на беззащитного кота. 

Автор сообщения уточнил, что инцидент произошел неподалеку от школы № 19 и призвал горожан быть аккуратными, особенно в вечернее время. Голодная стая может кинуться и на человека. 

Свои опасения бийчане высказали в комментариях. Не исключено, что следующей жертвой псов станет ребенок. Но при этом меры для разрешения этой ситуации никто не принимает. Горожане готовы пойти на отчаянные меры, чтобы избавиться от потенциальной опасности на улицах Бийска. 

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

10.12.2019 15:36
- гость -

А в этом ,как его, Бийске, вообще мер, администрация есть?

10.12.2019 15:37
- гость -

а стрелять в городе нельзя...

10.12.2019 15:39
- гость -

Собаки котика догнали. Событие на всю страну.

10.12.2019 15:41
- гость -

Путину об этом на прямой линии говорили? А Медведеву говорили ? Нет. Сами виноваты!!

10.12.2019 15:42
- гость -

Наукоград.

10.12.2019 15:43
- гость -

Раз накормить фаршиком и вопрос решится

10.12.2019 15:45
Медведь-шатун

Мэра и прочих слуг народа на членовозах возят до подъезда, они по тёмным улицам не ходят, поэтому и проблемы не видят, ....

10.12.2019 15:47
Сарказмыч

Да ладно, что бояться то? Они же кастрированные

10.12.2019 15:58
- гость -

Мама мия, почитал. Весь ВК перепуган одним видео.

10.12.2019 16:07
- гость -

Собаки почти все домашние. Видно, что ухоженные.

10.12.2019 16:26
- гость -

Ребят вы смеётесь пока ребенка не порвут. В Барнауле было такое 2 года назад. Тоже все смеялись и отстаивали собачек, ониже бедные, бездомные....они хищники по натуреи любой страх для них сигнал атаковать.

В общем я поражена не долюдями которые дальше своего любимого носа не видят. Вот такие и сидят у нас в чинушах

10.12.2019 16:28
АБОРИГЕН

Ну на самом деле так оно и есть. Сначала кот, потом кто по крупнее.

10.12.2019 16:30
- гость -

10.12.2019 16:28
АБОРИГЕН

Это верно про людей.
А у собак даже болонка будет гоняться за котэ.

10.12.2019 16:33
- гость -

Это частный сектор. Там всегда будет много собак.

10.12.2019 16:34
- гость -

Их на ночь отпускают погулять, промятся.

10.12.2019 16:41
- гость -

Раз накормить фаршиком и вопрос решится

не вариант, зеленые любитель животных перевозбудятся...

10.12.2019 16:42
- гость -

Собак чипируют, за них платят налог. Безнадзорная собака полиция вызывает ветеринаров, усыпили, по чипу определили хозяина, нехилый штраф, если нет чипа в приют. Но это в гейропе, а в русском мире вот так!

10.12.2019 16:44
- гость -

не вариант, зеленые любитель животных перевозбудятся...
-----------
зеленые перевозбудятся и успакоятся, а если хозя узнает, что ты его любимых собачек потравил, он тебе дом сожгёт.

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