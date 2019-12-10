Жители Алтайского края исполняют желания детей

В торгово-развлекательных центрах, спортивных клубах, социальных учреждениях и образовательных организациях Барнаула, Бийска, Заринска, Смоленского, Петропавловского, Усть-Калманского и Романовского районов размещены декоративные ели, украшенные новогодними шарами с письмами о новогодних желаниях детей из малообеспеченных семей. Каждый может купить подарок и оставить его под елкой. А добровольцы доставят подарки до адресатов.
Сбор подарков продолжится до 24 декабря 2019 года.
Организаторы акции: АлтГТУ им. И.И. Ползунова, Министерство социальной защиты Алтайского края, краевое государственное учреждение социального обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания населения города Барнаула", Молодежный парламент Алтайского края, общественный фонд "Звездный Свет".
Куратор Ксения Гольцман готова рассказать о подробностях благотворительной акции: +7-961-235-40-90.
Также больше информации вы найдете в группе в соцсети "ВКонтакте".
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